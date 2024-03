Estudio: ciudades maleducadas

¿Somos los argentinos maleducados? Una pregunta difícil de responder, teniendo en cuenta que Argentina es uno de los destinos turísticos elegidos por personas de todo el mundo que llegan para conocer sus paisajes, su cultura y su gente. Nuestro país es reconocido por la expresividad y pasión de las personas.

Sin embargo, no está de más hacer un mea culpa y revisar qué tan buenos modales tenemos en público los argentinos. Con el propósito de dar una respuesta a esta incógnita, desde la plataforma de clases particulares de inglés y otros idiomas Preply, se pidió la opinión de sus residentes acerca del nivel de educación que muestran los argentinos en las 20 ciudades más pobladas del país.

Para este estudio (link a la landing) donde se calcularon las ciudades más y menos educadas, se les preguntó a los participantes con qué frecuencia presenciaban los 12 comportamientos maleducados más comunes en la zona donde residían. A partir de las respuestas se otorgó una puntuación a cada uno de estos comportamientos y se organizó el ranking por ciudades.

Te estás portando mal…

Las tres ciudades más maleducadas del país, según las respuestas de sus habitantes, son San Miguel de Tucumán (Tucumán), Resistencia (Chaco) y La Plata (La Plata), en ese orden. Las tres están por sobre la media del país de 6.91 y cada una obtuvo una puntuación de 7.20, 6.93 y 6.89, respectivamente.

¿Qué es lo que hacen los habitantes de estas ciudades para reconocerse con la mayor cantidad de comportamientos “maleducados”? La respuesta es variada y amplia, pero a nivel general del país lo más frecuente está relacionado a la limpieza de la ciudad. Los resultados mostraron que no levantar las heces de los perros lidera el ranking con una puntuación de 7.17, y arrojar papeles o ensuciar la vía pública, con una puntuación de 7.15, entre los más recurrentes.

Por otro lado, de los 12 comportamientos analizados, los menos frecuentes son escuchar música sin auriculares en público y colarse en filas (ya sea peatonal o con auto) con un ranking de 6.21. Y al final aparece ser grosero con el personal de servicio, con 5.83, como el comportamiento menos habitual en los argentinos.

¿Qué ciudad sacó la peor puntuación en cada comportamiento?

En esta sección hemos querido destacar, por cada comportamiento de los argentinos, cuál es la ciudad donde se ha observado con mayor frecuencia algún patrón descortés entre sus habitantes, llegando así a una lista clara que destaca puntos, situaciones y localidades relevantes.

En el primer y segundo puesto del ranking se encuentran “arrojar papeles o ensuciar la vía pública” (con una puntuación de 8.1) y tener “autos mal estacionados que obstruyen el tráfico” (8.0 puntos) adjudicado a la ciudad de San Miguel de Tucumán.

En el tercer puesto se encuentra no recoger las heces de perros en las calles de la ciudad, con una puntuación de 7.5 (puntos), en la localidad chaqueña de Resistencia.

En cuarto lugar de la lista encontramos al comportamiento de quedarse absortos con el teléfono en los espacios públicos, esta situación se lleva el 7.5 de puntuación por San Miguel de Tucumán.

Seguido de esta situación, hallamos no respetar los semáforos al cruzar la calle, con el 7.5 (puntos) San Miguel de Tucumán sigue predominando en las ciudades de la lista.

Resistencia vuelve a los radares de los comportamientos más groseros, no reduciendo la velocidad al conducir cerca de peatones, los puntos que obtuvo por esta situación fueron de 7.3 (puntos) en el ranking.

No respetar los carriles confinados al transporte público o bicicletas es el siguiente comportamiento de la lista, ocupado por la ciudad de San Miguel de Tucumán con 7.2 (puntos).

Siguiente en el recorrido del ranking con una puntuación 7.1 (puntos) esta no ceder el asiento en el transporte público y escuchar música sin auriculares ya sea en el transporte público o en espacios comunes. A cargo de la ciudad de Guaymallén en Posadas y la ciudad de La Plata, respectivamente.

No todo está perdido, así como la falta de higiene y respeto por las normas en la vía pública aparecen en los primeros puestos, hay comportamientos que son menos habituales. En las últimas posiciones se encuentran no respetar el espacio personal y colarse en filas, hábitos adoptados por la ciudad de Mar del Plata y San Miguel de Tucumán en el orden respectivo con 6.8 (puntos). Y en último lugar del ranking queda ser grosero con el personal de servicio con 6.4 (puntos), teniendo como protagonista una vez más a la capital de la provincia de Tucumán.

¿Cuál es la ciudad más educada del país?

La ciudad más educada es Juan Martín de Pueyrredón (San Luis) con una puntuación de 6,23. Le siguen de cerca en el ranking Corrientes Capital con 6,29; las ciudades de General Roca (Río Negro) con 6,37, Salta Capital con 6,40 y CABA con 6,41.



Aunque las conclusiones muestran que algunas ciudades son más maleducadas que otras, los argentinos son gente bastante educada en público. Mediante una escala del uno al diez (donde diez es la puntuación más alta), la puntuación media de todas las ciudades de Argentina es de 6,40, con 6,52 como la puntuación más alta y 6,23 la más baja.

