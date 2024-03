Libertad de Estación Clucellas sorprendió a 9 de Julio

El martes por la noche tuvo continuidad la Copa Departamento Castellanos de la Liga Rafaelina de Fútbol con la victoria del Deportivo Libertad de Estación Clucellas ante 9 de Julio por 3 a 1.



Los tantos para el equipo ganador fueron anotados por Emiliano Moyano (16m PT, 19m PT y 10m ST), mientras que Gonzalo Gorosito (8m PT), había puesto el 1-0 parcial para el conjunto Juliense.



El encuentro válido por la segunda fase de la Copa de Plata se disputó en el estadio Germán Soltermam.



SIGUE HOY



Copa de Oro: Segunda fase: 21.30hs Ferrocarril del Estado vs Bochófilo Bochazo, Atlético Juventud vs Atlético María Juana (en el estadio Agustín Giuliani, de Argentino Quilmes).



Copa de Plata: 21.30hs San Martín de Angélica vs La Hidráulica de Frontera.