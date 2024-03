Conflicto docente: el gobierno piensa en un "incentivo a maestros con mayor compromiso"

En medio de otra semana marcada por la huelga docente debido al desacuerdo salarial entre los gremios y la provincia, junto con las críticas de la Casa Gris por el alto índice de ausentismo, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, dijo que el gobierno provincial no contempla la reintroducción del presentismo en la docencia.

Además, en anticipación a la próxima negociación salarial, reprogramada para la semana siguiente tras la confirmación de las medidas de fuerza de Amsafé, admitió que "probablemente" los salarios docentes no cubran todas las necesidades, "pero son las condiciones que podemos mantener".

Mientras tanto, en la segunda semana de paros tanto en escuelas públicas como privadas, el funcionario expresó su esperanza de poder resolver esta situación y que las clases comiencen a tiempo este año. Sin embargo, lamentó que "no es algo fuera de lo común", dijo en diálogo con Radiópolis.

"Comprendo la frustración de los docentes porque todos la compartimos como ciudadanos. Estamos enfrentando una pérdida de poder adquisitivo, estamos en una situación difícil y la realidad laboral de los trabajadores en general no es la ideal. ¿Es suficiente el salario para cubrir todas las necesidades del docente? Probablemente no. Pero son las condiciones que podemos mantener como provincia", agregó.

En cuanto al informe publicado por el ministerio sobre el ausentismo docente, Goity explicó que es un tema que se está debatiendo desde diciembre. "Es un problema real que enfrentamos. Los registros de ausencias que están por encima de los parámetros establecidos no son algo trivial. Esto afecta directamente tanto a nivel económico como a la continuidad del proceso pedagógico", señaló el ministro.

Por último, descartó que el informe sea utilizado como excusa para reintroducir el presentismo entre los docentes. "Fue una experiencia fallida en Santa Fe. No produjo los resultados esperados y fue muy problemática. No tenemos intención alguna de reintroducir el presentismo, pero sí de incentivar a los docentes más comprometidos", concluyó.

¿HABRA UNA CONTRAPROPUESTA?

Cabe recordar que esta semana, jueves y viernes, se llevará adelante un nuevo paro docente ante la falta de acuerdo por el rechazo a la propuesta salarial elevada por el gobierno santafesino. Los gremios docentes la consideraron insuficiente. Si bien el gobierno habló de un 43% de incremento para los primeros meses del año, desde los gremios indicaron que la suba sería solo del 7% ya que el resto correspondería a lo adeudado de la paritaria de diciembre de 2023 acordado con la gestión anterior. El de esta semana es el segundo paro docente de 48 horas, recordemos que el primero interrumpió el inicio del ciclo lectivo que debió comenzar el día miércoles 28 de febrero.

Sobre la próxima paritaria, prevista para el martes 12, y suspendida este jueves por el anuncio de la medida de fuerza de Amsafe y Sadop, el ministro de Educación José Goity sostuvo por LT10 que el gobierno no hará una propuesta que no pueda pagar. Sin embargo, el funcionario agregó que "eso no quiere decir que no pueda haber una contrapropuesta y que nos podamos sentar a discutir para encontrar al menos una solución que sabemos que no será la óptima, pero en la que todos aportemos para llegar a un acuerdo". Esta contrapropuesta no sería para todo el año, aclaró Goity: "Sabemos que no hay previsibilidad para un acuerdo a largo plazo, pero por lo menos queremos cerrar el primer trimestre del año y seguir luego discutiendo un criterio de actualización permanente de los salarios docentes", remarcó.

Igualmente, mientras el gobierno provincial habla de encontrar "mecanismos para flexibilizar las posiciones", los gremios ya advirtieron que la negociación seguirá siendo tensa, ya que si la oferta es la misma "no van a salir del conflicto".