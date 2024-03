Advierten por irregularidades y discriminación en Moreno de Lehmann

En la localidad de Lehmann se vivió un momento difícil el lunes por la noche durante la asamblea general ordinaria del Club de Football Moreno, donde se disparó un acalorado debate por su fondo y su forma, según expresaron un grupo de asociados. Todo comenzó cuando una socia sostuvo que el encuentro no se podía llevar a cabo porque no había quórum y porque los socios no habían sido convocados en forma fehaciente. Sin embargo, la conducción actual del club procedió a una votación cuyo resultado hizo que se habilitara la reunión.

Pocos minutos después el ambiente se tornó tenso entre gritos, porque la Comisión Directiva resolvió rechazar la presentación de una lista por estar integrada parcialmente por mujeres. Según el estatuto, redactado en 1931, las socias no pueden desempeñar cargos administrativos en la institución. Muchos socios críticos de este impedimento consideran que la norma ha quedado obsoleta de facto ante la evolución del marco jurídico a nivel provincial y nacional contra la discriminación por razones de sexo. Tanto la Ley de Asociaciones Civiles como los tratados internacionales de rango constitucional dan soporte a este reclamo que ya lleva varios años.

Consultados acerca de por qué no se modifica ese punto del estatuto, explicaron que los actuales directivos se han negado en reiteradas oportunidades a convocar una asamblea extraordinaria para tal fin, a pesar de las constantes solicitudes.

Finalizando la asamblea, otro asunto generó una fuerte discusión cuando se preguntó por qué el club carece de subsistencia de personería jurídica. La Comisión Directiva no dio una respuesta coherente al cuestionamiento lo que generó otro gran malestar entre los presentes. Solamente uno de sus miembros llegó admitir que después del año 2014 se dejaron de presentar los documentos correspondientes.

Son muchos los socios que por lo bajo dicen estar cansados de los desmanejos actuales, pero que confiesan sentir temor de enfrentarse abiertamente a una lista que se mantiene en el poder hace tanto tiempo, lo que podría derivar en expulsiones arbitrarias. Esto ha llevado a un nutrido grupo de personas a manifestar su preocupación por tratarse de un asunto que trasciende lo institucional y los límites del club, ya que el Moreno cumple una función social en la convivencia de las familias lehmenses, especialmente en el desarrollo vital de los más pequeños del pueblo.