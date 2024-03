Francos en la ExpoAgro 2024: “no vamos a plantear un incremento a las retenciones”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, estuvo presente en la ExpoAgro 2024 y aseguró que “no vamos a plantear un incremento a las retenciones en el tratamiento de la Ley Ómnibus”. Además, subrayó que “la intención del Gobierno es hacer todos los acuerdos comerciales que nos permitan exportar”.

Con respecto a la reunión que mantendrá con gobernadores, Francos habló sobre la posible ausencia de Áxel Kicillof: “tiene una visión ideológica diferente a la del Gobierno nacional. Pero eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo en distintos puntos”. Y añadió: “hay que escucharlo. Por ahí tenemos diferencias, pero eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo”.

“Siempre hay matices y diferencias. Estamos en una democracia donde todos fuimos elegidos en diferentes lugares, pero también quiero decir que al presidente Milei lo eligió el 56% de los argentinos y una gran parte de ellos también votaron a los gobernadores que fueron electos”, puntualizó Francos.

Por otra parte, adelantó que el Presidente de la Nación “seguramente no va a estar presente en la reunión con gobernadores”, aunque no lo descartó del todo: “No sé si va a pasar a saludar, va a depender mucho de cuáles sean los gobernadores que vengan”.

Por último, destacó que “el Pacto de Mato es un objetivo de mucha más trascendencia que lo que tengamos en el medio. En ese camino, los gobernadores y el Gobierno nacional se van a poner de acuerdo en solucionar los problemas que tienen las provincias y la Nación”. (NA)