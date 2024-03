Allanamientos por la causa de los seguros

Una serie de allanamientos realizó anoche personal de la Policía Federal, en el marco de la investigación por la causa de los seguros en la que imputaron al ex presidente Alberto Fernández. Del operativo participó la División de Delitos Federales de la fuerza, luego de una orden solicitada por el juez federal Julián Ercolini.

Los allanamientos se llevaron a cabo en zona norte del Conurbano y en Capital Federal, donde figuran los domicilios particulares y comerciales del ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano; de Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada del ex presidente, María Cantero; y del intermediario Pablo Torres García, quienes están imputados por el delito de administración fraudulenta.

El objetivo de los mismos consistió en encontrar documentación relevante para la causa respecto de la supuesta contratación de un "bróker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales.

En ese sentido, los policías federales secuestraron documentación relacionada con esta investigación, pero hasta el momento no hubo órdenes de detención emitidas por Ercolini.



FERNÁNDEZ A MÉXICO

El ex presidente Alberto Fernández viajó este domingo a México en medio del escándalo por los supuestos negociados con seguros en organismos estatales. Se trata de un viaje en el que Fernández disertará en instituciones educativas. El ex mandatario enlazó un fuerte vínculo con el presidente mexicano, Andrés M. López Obrador.

Fernández fue imputado la semana pasada por la presunta contratación irregular de los seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado, marido de una de sus secretarias.

La denuncia apunta a que un "intermediario", quien sería Pablo Torres García, "un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado.

Por otro lado, involucra también a otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Fernández, María Cantero. Este lunes, la trama sumó un nuevo capítulo. El Gobierno denunció penalmente a los responsables de la gestión de ANSES bajo el gobierno de Fernández también por estas irregularidades.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien marcó que la acción legal responde a "irregularidades detectadas en virtud de los seguros y préstamos que se otorgaban a los jubilados". (NA)