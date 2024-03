El Concejo dio inicio a su actividad legislativa

En un clima cordial y con el saludo inicial del presidente del Concejo Municipal Lisandro Mársico, ayer comenzó la actividad legislativa en lo que fue la primera reunión de comisiones del año, aunque cabe recordar que en medio del receso, el 6 de febrero, se llevó a cabo la sesión extraordinaria en la que fueron aprobados tres proyectos.

En forma unánime y sin debate, se dio despacho al proyecto de resolución que el bloque opositor conformado ahora por los concejales María Paz Caruso, Martín Racca, Juan Senn y Valeria Soltermam presentó a fines del año pasado y que tiene que ver con el pedido de incorporación de los futuros egresados de la Escuela Regional de Policía de Rafaela -que actualmente cursan la carrera de Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana con Orientación Policial- a la fuerza policial en la jurisdicción de Rafaela y el departamento Castellanos cuando finalicen sus estudios, en el año 2024. “Gran parte de la ciudadanía rafaelina manifiesta sistemáticamente la necesidad de contar con mayor presencia policial en las calles, a fin de acrecentar la seguridad y por tanto mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad”, dice la iniciativa en su considerando, y menciona también la reunión llevada en el mes de noviembre del pasado año en la Jefatura de Policía entre el Concejo Municipal y el jefe y subjefe de la Unidad Regional 5ª de Policía Víctor Romero, en la que ambas partes manifestaron el interés de que los egresados y egresadas de la Escuela Regional de Policía de esta ciudad se sumen a la fuerza como agentes activos en la jurisdicción de Rafaela y el departamento Castellanos.

Al respecto, Soltermam expresó haciendo referencia a tal reunión: “En ese momento nos presentaron un informe completo de la situación de Unidad Regional V, de lo que sucede no solo en Rafaela sino en el todo el Departamento Castellanos en cuanto a la necesidad de incorporar recursos humanos. Se había hablado de 150 agentes que estaban faltando aproximadamente para hacer un trabajo de prevención de calidad. Teniendo en cuenta que en el 2024 vamos a tener la primera camada de egresados de la nueva sede de la Escuela de Policía, que fue inaugurada en el año 2022 en Rafaela, pensamos poder incorporar a esos 84 posibles agentes, que muy pocos son de esta ciudad, pero que se han formado aquí y, en definitiva, cuando se creó la Escuela, el objetivo era ese, que quienes estudien en Rafaela, puedan quedarse aquí brindando servicios”. Y agregó: “Siempre los recursos humanos para la Policía son insuficientes, por lo que sumar estos 84 egresados a la Unidad Regional V es una buena posibilidad”.

Habiendo recibido luz verde el proyecto, este jueves en la sesión se votará luego de un cuarto intermedio precedido por el discurso que el intendente Leonardo Viotti brindará en el mismo recinto para dejar inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias del corriente año.



LECTURA DE UNA CARTA

DEL PODER JUDICIAL

El secretario del Concejo, Nicolás Abdala, dio lectura a una nota proveniente del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe Jorge A. Barraguirre, en respuesta a un pedido impulsado por la concejal Valeria Soltermam en sumar más Defensores Generales en la Defensoría del Distrito Judicial N°5 que actualmente cuenta solo con el cargo de la Dra. Mónica Beatriz Caminos, lo que "dificulta el acompañamiento gratuito a personas que no cuenten con recursos propios para hacerlo en temas como tenencias, regímenes de visitas, cuotas alimentarias, divorcios y adopciones".

En una reunión que mantuvieron en enero el Procurador conjuntamente con el Fiscal de Cámaras de la 5ta. Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Stegmayer, la concejal Soltermam y el presidente del Concejo Lisandro Mársico, se les explicó a los ediles locales que no se puede crear una nueva Defensoría debido a las urgencias que existen en otras ciudades con más habitantes como ser Rosario, y, además, porque no se observan desequilibrios funcionales que justifiquen el pedido. Aun así, se comprometieron en su momento a gestionar la incorporación de recursos humanos a la Defensoría ya existente.

En la nota enviada, queda plasmado dicho compromiso de la siguiente manera: “Atento a la cuestión planteada, sin necesidad de proponer creación alguna, corresponde examinar una eventual reingeniería de procesos como así también mejorar el rendimiento de los actuales recursos humanos y materiales con los que cuenta la Defensoría General de Rafaela para asegurar a todas las personas que acuden a dicha dependencia un servicio de justicia y asesoramiento de calidad con la máxima eficacia posible”.

Una vez que se dio lectura la nota, la concejal Soltermam expresó: “Escuchamos los números de por qué no van a crear una nueva Defensoría, pero sí se comprometieron a sumar más recursos humanos a la actual. Nos pareció un paliativo ante la necesidad que está teniendo Rafaela y zona en cuanto a esta materia. Hay mucha necesidad, son temas muy sensibles, cada vez la demanda es mayor y que se sumen recursos humanos también es valorable. Vino el doctor Jorge Barraguirre al Concejo a dar una explicación en persona, a decirnos el por qué no es factible y también lo envió por escrito. Fue muy gratificante recibirlo y tener esta respuesta que por lo menos va a colaborar con la defensa de los derechos de mujeres, niños, niñas y personas con discapacidad, que son generalmente quienes recurren a esta Defensoría a pedir asesoramiento y acompañamiento gratuito”.

Tras finalizar la reunión, los concejales ahora esperan por la sesión del jueves con una creciente expectativa por lo que será el mensaje de apertura del intendente Viotti. Cabe recordar que su discurso de asunción, el 9 de diciembre pasado, se extendió durante 12 minutos.