La EPE Rafaela recibió una flota de ocho vehículos para la atención del servicio

El intendente Leonardo Viotti participó el viernes por la tarde del acto de entrega de equipamiento destinado para la Empresa Provincial de la Energía (EPE), tanto para la sucursal Rafaela como para otras localidades del departamento Castellanos, al que además asistieron el presidente del Directorio de la compañía estatal, Hugo Marcucci; la secretaria de Energía de la Provincia de Santa Fe, Verónica Ghesse y el senador del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, entre otras autoridades.

Al momento de tomar la palabra, el titular del Poder Ejecutivo municipal se mostró satisfecho por estar "recibiendo equipamiento necesario para seguir brindando un servicio de calidad" en medio de los grandes desafíos que se presentan en la ciudad. "Agradecer a la Provincia y a la empresa por esta inversión que nos va a permitir a todos, estado y EPE, resolver los problemas que todos los días nos presenta la calle", señaló Viotti.

Seguidamente agregó: "Ojalá sea la primera parte de una inversión más grande, porque sabemos que necesitamos mucho más. Pero es importante que en estos primeros meses de la nueva gestión estemos recibiendo este equipamiento importante".

En medio de las dificultades que se presentan en materia de inseguridad por el robo de cables, Viotti destacó el trabajo conjunto para resolver los "desafíos que nos presenta la realidad diariamente, donde estamos enfrentando épocas de calor, robos en la vía pública donde las víctimas son los vecinos, los rafaelinos".

"Trabajamos de manera conjunta para brindar un buen servicio a los vecinos y tratar de tener una ciudad y una región ordenada", resaltó el Intendente.

Los vehículos entregados a la Sucursal Rafaela de la EPE son 6 camionetas Renault Alaskan 4x4 -una de ellas equipada con una grúa elevadora para la ejecución de trabajos en altura-, una Citroën Berlingo y una Renault Kangoo.



ACOMPAÑAR LA GESTIÓN

Posteriormente, quien tomó la palabra fue el senador Alcides Calvo, quien valoró la importancia que se le da desde la Provincia de Santa Fe apostar por la prestación de servicios públicos a partir del recurso humano y del equipamiento.

"Sabemos que la Empresa Provincial de la Energía, en períodos anteriores y ahora en la nueva gestión, tiene ese firme compromiso que es un servicio lo más eficiente posible", manifestó Calvo.

De esta manera, "llegar con más equipamiento, más movilidad, es sumamente importante donde nuestra tarea es avalar y acompañar esta gestión local y del Gobierno Provincial", siguió el senador del Departamento Castellanos al tiempo que sumó: "Sabemos que no son momentos fáciles y hoy tener equipamiento 0 kilómetro como se está dando y como se está distribuyendo en toda la provincia, es importante y merece su reconocimiento".

"Quiero renovar nuestro compromiso de seguir acompañando en el lugar que sea, desde el punto de vista legislativo, ejecutivo. Sabemos que es uno de los servicios fundamentales y lo tenemos que cuidar de alguna manera porque es nuestro, es del Estado y uno de los principales servicios públicos no sólo para el bienestar de la gente sino para el crecimiento y desarrollo económico", cerró Calvo.



SEGUIR MEJORANDO LA EPE

A su turno, Hugo Marcucci, habló de algunos de los objetivos que tienen durante su gestión para los próximos cuatro años. "Tenemos el desafío de cada día ser mejores, porque esta empresa está en manos de los santafesinos y va a seguir en manos de los santafesinos", afirmó.

En esa línea, y a pesar de las dificultades económicas existentes, Marcucci apuntó a seguir invirtiendo en obras como la estación transformadora, presentándose como "un desafío poder concretarla. Le vamos a poner el hombro y todo nuestro esfuerzo para mejorar el servicio y su calidad".

Finalmente, el presidente de EPE solicitó mantener un mismo criterio objetivo. "Esos desafíos los vamos a emprender de forma conjunta, con las autoridades locales, con aquellos que tienen su representación en la Legislatura, y también con quienes ocupamos cada uno de los lugares de responsabilidad de la empresa para lograr hacer una Santa Fe cada vez más grande, cada vez mejor en un país que ojalá lo hagamos entre todos cada vez mejor", mencionó.



UNA MIRADA PRODUCTIVA

Por su parte, Verónica Ghesse puso en valor el objetivo que imprimió el gobierno provincial liderado por Maximiliano Pullaro a partir de la producción del territorio santafesino.

"El servicio tiene que estar a disposición de los que quieren producir y quieren emprender. De esa forma es cómo vamos a salir adelante, cómo este país se va a recuperar de cualquier crisis que tenga, a través de los que emprenden, de los que trabajan, de los que producen, de los que acompañan en esa producción, siendo partícipes de las distintas empresas", señaló la funcionaria santafesina.

Llegar no solo a las residencias sino también a la zona productiva es el objetivo que se presentó desde el Ministerio de Producción de la Provincia. "Al tener energía, hemos podido despegar y le hemos podido agregar valor a todas las cosas que la tierra nos da, todas las fábricas alimenticias, también las metalmecánicas, cómo nuestras fábricas son emblema de Santa Fe, justamente porque en esta zona hemos tenido la energía necesaria", agregó Ghesse.

Asimismo, la secretaria de Energía se refirió a la importancia de otros elementos fundamentales en estos tiempos, como lo son las energías renovables. En los próximos días "la EPE va a firmar la adjudicación de cuatro parques solares fotovoltaicos y se seguirán con otros parques más porque necesitamos sostener la infraestructura y darle mejor calidad de servicio a todos los santafesinos". Estos parques están ubicados en las localidades de Firmat, San Javier, Arrufó y San Guillermo.

"Van a venir momentos difíciles, que seguramente tendremos desafíos, como todas las generaciones las han tenido, pero estamos acá juntos para ponerle el hombro y enfrentarlo, Santa Fe va a salir de esta trabajando y ustedes van a estar ahí siempre", aseguró.

A la ceremonia, que se efectuó en una calle perimetral de la Plaza 25 de Mayo, frente al edificio municipal, asistieron además el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, y los concejales oficialistas Mabel Fossatti, Carla Boidi y Augusto Rolando, entre otras autoridades.