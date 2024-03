Independiente visita a Barracas y Racing recibe a Sarmiento

El fútbol argentino no se detiene. Finalizada el domingo la octava fecha de la Copa de la Liga, ayer se inició la novena en Córdoba, con el triunfo 2-0 de Instituto ante Huracán, y continuará este martes con la presencia de dos de los grandes del fútbol argentino: Independiente y Racing.

El "Rojo", líder de la Zona A con 16 puntos, visitará a su escolta Barracas Central en el estadio Tomás Adolfo Duco de Parque Patricios, desde las 19, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y la transmisión estará a cargo de la señal deportiva TNT Sports.

El elenco de Carlos Tevez viene de ganarle 2-1 a Argentinos Juniors en condición de local el pasado sábado. El entrenador repetiría el mismo once inicial.

Por su parte, Barracas Central está teniendo un arranque de año histórico donde viene de ganarle 3-1 a Independiente Rivadavia, en Mendoza, y se ubica en el segundo puesto de la tabla con 15 puntos, uno menos que el “rojo”.

Una hora más tarde, a partir de las 20, Racing recibirá a Sarmiento de Junín con el arbitraje de Fernando Echenique y la transmisión de ESPN Premium.

La equipo de Gustavo Costas viene de empatar 0-0 con Platense, en condición de visitante, y marcha cuarto en la Zona B.

Por su parte Sarmiento de Junín está último en la Zona B y viene de perder con Unión de Santa Fe.

En el último turno de este martes, Vélez y Rosario Central chocarán en Liniers desde las 21.30.



EL RESTO DE LA FECHA. ZONA A: Miércoles: 17hs Argentinos vs Gimnasia, 21.30hs Atlético Tucumán vs Banfield, 21.30hs River vs Independiente Rivadavia. Jueves: 17hs Riestra vs Talleres. ZONA B: Miércoles: 19.15hs Estudiantes vs Platense, 19.15hs Unión vs Boca. Jueves: 19hs Lanús vs Central Córdoba, 21.15hs Belgrano vs Defensa y Justicia, 21.15hs Newell's vs Tigre. Miércoles 20/03: 19hs San Lorenzo vs Godoy Cruz.