“Los Pumas” esclarecieron dos hechos de abigeato en zona rural de Humberto I

Durante el fin de semana último, efectivos de la Dirección Gral. de Seguridad Rural "Los Pumas", pertenecientes al puesto fijo de la Sección Nº 5 Sunchales, y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), esclarecieron dos hechos de abigeato en zona rural de la localidad de Humberto I.

Como resultado detuvieron a los involucrados y secuestraron más de 400 kilogramos de cortes cárnicos y demás elementos de interés para la investigación.

Por un lado, uniformados del GOT estaban cumplimentando órdenes operacionales, realizando patrullajes preventivos por zona rural de Humberto I, cuando procedieron a identificar una camioneta en la que se conducían dos hombres.

Seguidamente, constataron que en la parte trasera del vehículo había distintos cortes de productos cárneos de animal vacuno, siendo un total de 400 kilogramos, aproximadamente.

Al no poder justificar la procedencia del animal faenado, los agentes procedieron a la aprehensión de los hombres, al secuestro preventivo del vehículo, un cuchillo, una chaira y la totalidad del producto cárnico, siendo todo trasladado por razones jurisdiccionales a la Sección N° 5 de "Los Pumas", ubicada en la ciudad de Sunchales.

Seguidamente, dieron conocimiento al Fiscal en turno de lo sucedido, y este ordenó que ambos sujetos sean notificados de sus derechos y de la formación de una causa por el delito de "abigeato" permaneciendo detenidos.

Desde diligencias practicadas, establecieron que el animal vacuno fue sustraído de un establecimiento rural de la referida localidad. En cuanto a la totalidad de los cortes cárnicos fueron desnaturalizados debido a no encontrarse aptos para el consumo humano.



UN SEGUNDO HECHO

Por otra parte, los efectivos policiales esclarecieron otro hecho de abigeato.

A raíz de una denuncia realizada por un ciudadano mayor de edad, quien dio cuenta del faltante de un animal vacuno -novillo-, los agentes se abocaron a tareas investigativas.

Como resultado de las diligencias, realizaron una requisa en una vivienda de zona urbana de Humberto I y secuestraron diferentes cortes cárnicos, siendo aproximadamente 6 kg de restos de animal vacuno.

De esta manera, identificaron al propietario de la vivienda y lo trasladaron a sede policial, donde continuaron con las tareas de rigor.