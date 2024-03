San Jorge fue el escenario de la primera del Car Show

La categoría Car Show Santafesino inició su temporada 2024 en el autódromo "Parque de la Velocidad" de la ciudad de San Jorge, en una programación que ofreció la parte central de su actividad el domingo.

En la oportunidad se desarrolló el Gran Premio Apertura y las competencias principales tuvieron como ganadores a Tomás Fernández (Fórmula), Pablo Gieco (Fiat 600), Carlos Longhi (Clase 1), Felipe Granata (Clase 2; Nahuel Della Santina (Clase 3) y Brian Perino (TC 4000 SS), de acuerdo con las siguientes clasificaciones:



Fórmula (14 vueltas): 1° Tomás Fernández, en 20m17s405; 2° Damián Sabbioni a 8s436; 3° Kevin Ferreyra a 12s639; 4° Nicolás Cejas a 15s068 y 5° Juan Faccioli a 15s592.



Fiat 600 (14 vueltas): 1° Pablo Gieco, en 24m34s465; 2° Alex Weppler a 20s677; 3° Joaquín Del Pino a 29s852 y 4° Gustavo Toffol a 45s563i.



Clase 1 (14 vueltas): 1° Carlos Longhi (Fiat Uno), en 24m09s538; 2° Mateo Costa (Fiat Uno) a 122 milésimas; 3° Gastón Beltramino (Fiat Duna) a 20s990; 4° Juan José Fun (Fiat Uno) a 21s233; 5° Hernán Pastor (Fiat Uno) a 22s157; 6° Pablo Cismondi (Fiat Uno) a 25s274; 7° Gonzalo Montes (Fiat Uno) a 26s644; 8° Hernán Ochetti (Fiat Uno) a 26s914; 9° Santiago Migliore (Fiat Uno) a 28s174 y 10° Joaquín Iglesias (Fiat Uno) a 22s145.



Clase 2 (14 vueltas): 1° Felipe Granata (Fiat Way), en 24s29s629; 2° Gastón Giordano (Fiat Way) a 501 milésimas; 3° Matías Cantarini (VW Up) a 3s448; 4° Cristian Vaira (VW Up) a 3s787; 5° Nicolás Pontoni (VW Up) a 6s804; 6° Nicolás Toffoli (Chevrolet Corsa) a 16s078; 7° Lucas Marinucci (Chevrolet Celta) a 20s101; 8° Lisandro Guemberena (Fiat Mobi) a 27s469; 9° Mateo Montes (Fiat Mobi) a 37S862 y 10° Jorge Loizate (Chevrolet Corsa) a 40s707.



Clase 3 (14 vueltas): 1° Nahuel Della Santina (Renault Clio), en 22m51s411; 2° Diego Schibli (Renault Clio) a 300 milésimas; 3° Tomás Dalmazzo (Ford Fiesta) a 8s141; 4° Fabricio Cullaso (Ford Fiesta); a 23s003 5° Kevin Cruci (Renault Clio) a 1m07s530y 6° Damián Torresi (VW Gol) a 4 vueltas.



TC 4000 SS (14 vueltas): 1° Brian Perino (Chevy), en 22m11s601; 2° Ian Reutemann (Chevy) a 4s754; 3° Brian Yacob (Falcon) a 14s799; 4° Juan Pablo Main (Falcon) a 17s629; 5° Mario Belich (Fairlane) a 22s482; 6° Emiliano Ranz (Chevy) a 31s951 7° Walter Belich (Chevy); a 32s601 8° Leonardo Capitanich (Falcon) a 49s398; 9° Mario Massonnat (Torino) a 51s096y 10° Mario Baldo (Torino) a 51s333.



Próxima fecha (segunda): 6 y 7 de abril en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo “Ciudad de Rafaela”.