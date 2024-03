Hockey: triunfos de CRAR y Sportivo Norte

Este domingo en el sintético del Círculo Rafaelino se disputaron dos partidos de la primera fecha del torneo Apertura de la Zona A1 Rafaela, organizado por la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped.

En el cierre de la jornada, el partido principal fue victoria de CRAR con su línea A por 4 a 0 sobre el ascendido Sportivo Roca. Los goles del equipo dirigido por Pablo Pardini fueron convertidos por Victoria Bernardi, Guillermina Astudillo -2- y Julieta Ruatta. En Reserva fue victoria también de CRAR por 2 a 0, con dos goles de Agostina Acosta.

También se midieron Sarmiento de Humboldt y 9 de Julio de Morteros, con estos resultados:

Primera: 9 de Julio (M) 1 (Paola Páez) – Sarmiento 2 (Ana Marty -2-, uno de penal).

Intermedia: 9 de Julio (M) 3 (Natalia Mansilla -2- y Virginia Irazoqui) – Sarmiento 2 (Valentina Kinen -2-). Sub 16: 9 de Julio (M) 0 – Sarmiento 8. Sub 12: 9 de Julio (M) 0 – Sarmiento 3.



LO JUGADO EN SAN FRANCISCO

La otra mitad de la jornada inicial de la Zona Rafaela A1 de la FOSH se disputó en San Francisco, donde se presentaron dos equipos de nuestra ciudad ante dos de la localidad cordobesa.

Sportivo Norte se hizo fuerte en esta primera fecha, venciendo en primera división a Libertad por 2 a 0. Luisina Russo y Macarena Fumilla anotaron los goles del equipo que dirige en esta temporada Franco Gómez. En Reserva también se impusieron las norteñas rafaelinas, pero por 2 a 1. Los goles fueron de Celeste Guzmán y Gianella Toloza.

Por su parte, 9 de Julio de Rafaela perdió en primera división ante el anfitrión Charabones por 2 a 1. El gol de las leonas julienses fue de Amira Spósito, en tanto que Lola Antolini y Nazareth Bianco convirtieron para las sanfrancisqueñas.

En las demás categorías ganó 9 de Julio. La reserva fue 1 a 0 con gol de Candela Molina; en Sub 16 por 2 a 1 (Agustina Mansilla y Pauli Aversa); en Sub 14 también 2 a 1 (Pauli Aversa y Joaquina Torres); y en Sub 12 por 4 a 0 (Emma Unrein -2-, Delfina Palota y Fiorella Buffa).

Cabe acotar que también participa en inferiores Atlético de Rafaela. En esta primera fecha las categorías Sub 12 y Sub 14 derrotaron en San Francisco a Deportivo Libertad, ambas por 2 a 1.