Este sábado inicia el curso de payamédicos

Este sábado 9 de marzo comienza el nuevo ciclo del curso de payamédicos. Con una duración de 3 meses, su formador, César Maldonado, se propone formar a los nuevos alumnos en payateatralidad. Cabe destacar que se llevará a cabo de 10:30 a 12:30, en calle Ituzaingó 348. Las consultas pueden realizarse al 3492 240797.

En este 2024, los payamédicos cumplen 10 años de labor en Rafaela. Recientemente, su actividad fue declarada de interés por el Concejo Municipal y por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe.

Para quienes deseen serlo, acá se enlista una serie de preguntas y respuestas para conocer mejor de qué se trata esta noble tarea.



¿Cuál es la técnica de Payamédicos?

Trabajar con un abordaje terapéutico del paciente hospitalizado a partir del payaso, es decir, un payaso con formación teatral.



¿Ser médico es una condición para ser Payamédico?

No. El curso lo suelen hacer psicólogos, bioquímicos, enfermeros, sociólogos, profesores de educación física, kinesiólogos, abogados, policía aeronáutico, técnicos, ama de casa, estudiante y otros profesionales, además de médicos. Eso sí, quienes integran la dirección de Payamédicos son todos médicos, insisto, por su abordaje terapéutico.



¿Con qué pacientes trabajan?

Con pacientes de todas las edades y patologías.



¿Cómo es, en general, la relación de Payamédicos con los chicos?

Muy linda. Resulta muy fácil trabajar con niños, porque tienen mucha capacidad de juego. Ellos juegan con nosotros y, sin darse cuenta, logramos objetivos terapéuticos. El juego ayuda mucho a su desarrollo psicomotriz.

Empleamos eso para la rehabilitación y ayudamos a superar el estrés de la internación, la que, en general, es traumática. De pronto el hospital se llena de colores y música, de manera que el chico se da cuenta que no es un lugar tan feo, donde habita la muerte y la enfermedad, sino también la vida y la alegría.



¿Son muy solicitados los servicios de Payamédicos?

En general, piden su presencia todo el tiempo, al punto de que no damos abasto. Vamos a hospitales públicos y a los privados solo en casos específicos.



¿Cómo es un día de Payamédicos?

Comienza con un "payapase", es decir, un encuentro entre colegas del equipo de salud de un hospital y los Payamédicos. Se observan los datos de los pacientes, su evolución, pronóstico de la enfermedad y las demandas del equipo de salud. Por ejemplo, si el enfermo se niega a comer, a tomar la medicación o a hacer la rehabilitación kinesiológica, Payamédicos entra en escena mediante una estrategia que bien puede ser el juego. Una valiosa labor hospitalaria en beneficio de los pacientes internados desarrolla Payamédicos, que en nuestro país fue fundado por el Dr. José Pellucchi.