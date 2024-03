Ricardo Tapia, líder de La Mississippi, llega a Rafaela

No es novedad que los cantantes suelen elegir Rafaela para mostrar su música; varios de los artistas reconocidos a nivel nacional e internacional ya han pasado por diferentes espacios y escenarios de la ciudad. En esta ocasión, para alegría de muchos, este sábado 9 de marzo Ricardo Tapia, voz, guitarra y armónica de "La Mississippi", se presentará en formato dúo acústico junto al músico rafaelino Yamil Jacobo, en un show íntimo y exclusivo.

El evento se realizará en Better Beer Bar (Necochea 888), en la segunda edición del ciclo "Beer and Music Sessions". La apertura será a las 19:00 y la presentación a las 22:30. Las entradas anticipadas con descuento ya están disponibles.

Cabe destacar que el artista es un referente del blues y el rock nacional. Promete un show en el que hará un recorrido musical con canciones reconocidas, aquellas que han marcado historia y lo han colocado en lo más alto del espectro musical.

Con este formato de dúo acústico, los músicos repasarán una lista de canciones instaladas en el repertorio popular con “La Mississippi”, banda con la cual recorrió escenarios ibéricos, latinoamericanos y los principales festivales del país. También interpretarán versiones de clásicos del blues/rock nacional (obras de Pappo, Manal, Vox Dei, entre otras) y clásicos internacionales del género.



SOBRE RICARDO TAPIA

Cantante, músico, compositor y productor de rock/blues argentino, conocido por ser el vocalista y miembro fundador del grupo de blues y rock La Mississippi.

Tapia nació en Buenos Aires y en su infancia se trasladó con su familia a vivir al partido de Florencio Varela. Antes de dedicarse a la música y tras haber terminado el secundario, tuvo diferentes oficios para ganarse la vida. En 1989, forma la primera formación de La Mississippi, quienes por ese entonces se hacían llamar La Mississippi Blues Band, ocupando el rol de cantante y guitarrista y con quienes realizaba covers de artistas como B.B. King, Muddy Waters, Lightnin' Hopkins, los hermanos John y Edgar Winter, John Mayall & the Bluesbreakers y los tríos argentinos Manal y Vox Dei.

Además de su carrera con La Mississippi, con quien lleva editados doce álbumes de estudio y tres en directo, ha trabajado como productor y colaborador con artistas como: Pappo, Claudio Gabis, Alejandro Medina, Memphis la Blusera, Ricardo Iorio, Luis Robinson, Pity Álvarez, entre otros.