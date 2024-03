Los noventa años de Escribanía Remondino

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En el mes de marzo la Escribanía Remondino cumple su nonagésimo aniversario de fecunda labor en la ciudad, acompañando el crecimiento ciudadano.

La Escribanía, fundada por Oreste Remondino en marzo de 1934, en la actualidad funciona bajo la conducción de Andrés Remondino.

En la actualidad es el titular de la misma, el escribano Andrés Remondino, previo a ello, y tras la jubilación de don Oreste, durante unos 40 años se desempeñó con la conducción del padre de Andrés, Horacio Remondino. Los tres Remondino que se desempeñaron al frente de la Escribanía son personas probas que gozan de la estima y respeto de los sunchalenses. En el caso de Horacio, además de su actividad profesional fue concejal de la ciudad, por el Partido Demócrata Progresista y Andrés, además de su tarea se ha destacado en el rugby y también por haber cumplido una hazaña emulando a un patriota que admira de corazón, ha sido uno de los que integró el grupo de jinetes que revivió el paso de los Andes, a caballo, tal como lo hizo en su momento el General San Martín y su ejército. En una entrevista que le hiciéramos, años atrás, Andrés evocó los inicios, señalando "en ese momento había otra escribanía preexistente, mi abuelo no era de acá, pero le surgió el Registro Notarial acá y vino y se radicó para trabajar, de modo tal que la escribanía como tal fue preexistente al nacimiento de muchas empresas y acompañó el nacimiento y desarrollo de la localidad de Sunchales, en aquel entonces pueblo, lo vio convertirse en ciudad". Por otra parte remarcó "como te imaginarás estamos muy orgullosos porque esto implica la vida laboral de dos personas, y actualmente también la mía, brindándonos a la ciudad de Sunchales y a toda su área de influencia".

En aquella oportunidad Andrés, al señalársele que fueron tres generaciones de Remondino que trabajaron y trabajan acompañando el crecimiento de la ciudad, aseveró que "nosotros lo entendemos de ese modo, es un hecho que por ahí nos da mucho orgullo, porque en la Argentina, un país sumido en crisis permanentes, con altibajos, con picos una especie de electrocardiograma, uno ve muchos emprendimientos por ahí que no subsisten, que quedan en el camino; haber sabido a capear el temporal y haber sabido atarse y tener capacidad de supervivencia, a lo largo de ochenta años es algo que nos da mucha satisfacción".



Evocación del iniciador

A nuestro requerimiento, el titular de la Escribanía, Andrés Remondino evocó a su abuelo y el surgimiento de su vocación.

"Con mi abuelo Orestes, tenía una relación, muy directa y cercana, por ser el primer nieto con “portación de apellido”.

Cuando estaba indefinido acerca de qué carrera seguir, me sirvió su ayuda, por ser una persona muy formada y con un alto grado de preparación. Siendo pequeño, su padre, dijo en el lecho de muerte: 'estudiar, es el único modo de salir de la pobreza' , y tanto lo eran, que su primer par de zapatos lo calzó en la primaria. Rescato, que era fiel producto de la movilidad social ascendente, en base a la meritocracia, tan vigente en los hijos de inmigrantes a principios del S.XX. y justamente, ese fue su mejor y mayor legado, que transmitió de forma recta y firme".



El sucesor

Andrés también recordó a su padre, Horacio, cómo fue trabajar con él y sucederlo en la conducción.

"Con mi Papá, Horacio, tuve la suerte de compartir el ejercicio profesional, en su último año de actividad. Fue una especie de tutor, que marcaba rumbo y compartía su experiencia, para que yo pueda remontar vuelo propio. Luego de jubilado, quedó integrado a nuestro equipo de trabajo, siendo mi principal sostén, prestando una ayuda invalorable, durante 22 años, en que iba a la Escribanía, lugar que naturalmente, era “su” ámbito, donde se sentía cómodo y a gusto. Su ausencia se hace notar, y dejó un espacio vacío irreemplazable".



Festejos

"Los festejos de los 90 años, obedecen al profundo agradecimiento de todos los que en algún momento nos han elegido, brindándonos su confianza, ya que nos debemos a clientes, allegados, amigos y familiares, que durante tantas décadas supieron acompañar. Que un emprendimiento se extienda tanto en el tiempo, y continúe vigente, es un hecho digno de remarcar, que nos honra y llena de orgullo. Tendrá lugar en el asiento de la Escribanía: San Martín 209, el viernes 22/03/2024 a las 18.00h., cita abierta a todos los clientes que deseen acompañarnos a brindar, en una reunión sencilla y emotiva, donde nuestras instalaciones podrán ser recorridas, y para los curiosos, pondremos a disposición cierto material de nuestro archivo, de carácter único y original, que hemos preservado a resguardo del tiempo. En cuanto a redes sociales, desde enero, el Instagram “escribania_remondino”, viene subiendo material inédito, recuerdos, objetos, y elementos de trabajo propios de nuestra actividad, para dar a conocer quienes somos, y que hicimos. Durante el mes de marzo, se le sumará presencia en los medios, y se gestionó una declaración municipal de interés público. Esperamos reunirnos en un ambiente emotivo y que sea una jornada memorable", concluyó el Escribano.