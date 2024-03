Pullaro apela al ausentismo para persuadir a los docentes de no hacer huelga

(Por Darío H. Schueri, Desde Santa Fe). El Gobernador Pullaro juega con el significado de las palabras y las convierte en herramienta política. En lugar de recurrir el sancionatorio “presentismo” (como hiciera Fernando Bondesío en época de Carlos Reutemann) para obligar a los docentes a ir a dar clases, opta por persuadir económicamente a los docentes (y psicológicamente a la población) utilizando el calamitoso “ausentismo”, que este año le costaría 250 mil millones de pesos a las arcas públicas.

PULLARO: "VAYAN A TRABAJAR

Y COBRARAN MAS"

Los números gobiernan el mundo dijo Pitágoras, pero también sirven para aleccionar psicológica y consecuentemente sociológicamente (sino pregúntenle al Presidente Milei) porque el bolsillo sigue siendo la visera que más duele, supo figurar Juan Perón, y fue así como un par de días antes de que AMSAFE decidiera convocar a otro paro de 48 horas para esta semana, desde el Ministerio de Educación dieron a conocer un patético informe sobre el ausentismo docente, comenzando con una cifra atemorizante: si el ausentismo docente detectado se proyectara este año, el Estado debería desembolsar 250 mil millones de pesos de más para pagar cargos extras por quienes no van a trabajar.

El año pasado se otorgaron en el sector docente, por cuidado de suegros, casi 18.000 días, por cuidado de tíos, un total de 11.300 días, y por sobrinos, unos 3.000 días, además de otros parentescos. Eso va a cambiar: a partir de ahora solo se podrán pedir días para cuidado de cónyuge, padres e hijos.

Pero para que no todo parezca vengativo, Maximiliano Pullaro volvió a jugar enigmáticamente con las palabras: “los docentes que quieran trabajar son los que con nosotros van a mejorar sus salarios” para agregar que “si nosotros ahorramos esos 250.000 millones de pesos este año van a quedar en el sistema educativo, y servirán para premiar a los que van a laburar, a los que no faltan”, subrayó.

¿Se vienen aumentos de sueldos diferenciados del resto de la administración pública?

Desde AMSAFE replicaron que “nunca vamos a defender los abusos, y es doloroso que generalicen porque hay docentes que hacen grandes esfuerzos para ir a dar clases, sobretodo en el interior”, a la vez que hicieron notar que esos números no pueden tapar lo más importante: solamente 7% de aumento para lo que va del año. Y es probable que este lunes – a pesar de que en el mismo momento el gobierno diga que los convocará a una nueva reunión – vuelvan a llamar a otro paro de dos días.

MILEI, LA CASTA Y EL BRONCE

“Javier Milei no tiene descendencia directa ni indirecta (por ahora): es soltero sin hijos y su hermana también, y por lo tanto va por el bronce”, filosofó hace un tiempo un amigo en rueda de café. Este domingo en La Nación el columnista Joaquín Morales sola lo rubricó: “su objetivo es la historia, como él mismo se encargó de aclarar”, escribió. “No tenemos miedo de caer en el ostracismo”, aseguró el Presidente Milei en su discurso del viernes pasado. ¿Todavía le caben dudas a alguien de que hará todo lo que tenga que hacer - temerariamente llegado el caso- para conseguir su objetivo: poner al país en el concierto de los países desarrollados del mundo. “Si nos ponen obstáculos, aceleramos”, definió intrépidamente.

PACTO DE MAYO, 0 "JUEGO DE LA GALLINA"

El pomposo “Pacto de Mayo” va en esa dirección cuando lo condiciona a que previamente le voten la malograda Ley Bases y aprueben el DNU. ¿Y sino?. Acelerará. Como en el “juego de la gallina” (chicken en inglés). ¿Pegarán el volantazo los gobernadores?.

El santafesino Maximiliano Pullaro fue uno de los doce mandatarios que inmediatamente adhirió al Pacto de Mayo, destacando la convocatoria al diálogo y a un acuerdo nacional: “es el tiempo de escucharnos con respeto, sin imposiciones. Todos tenemos la oportunidad de impulsar el cambio que los argentinos reclaman y necesitan”, argumentó el gobernador santafesino, para señalar que “es importante discutir la coparticipación federal para establecer un equilibrio entre los recursos que aportan las provincias y lo que vuelve. La iniciativa de mirar el país desde el interior productivo es el camino para el desarrollo y progreso de todos”, alentó quien hace unos días dejó entrever sus aspiraciones futuras: "alguien del interior alguna vez tiene que liderar a todo el interior y lograr construir una mayoría que cambie el equilibrio de poder en la República Argentina", remarcó Pullaro en la presentación del Plan Abre Escuelas, en Rosario”.

¿Y si el Gobernador Pullaro propusiese en la reunión de gobernadores con el Presidente Milei como condición para firmar cualquier Pacto, por ejemplo que se eliminen las retenciones, que el impuesto a los combustibles pase a ser cobrado por las Provincias para atender al transporte; ó que le devuelvan a Santa Fe los 400 mil millones de deuda del Anses?. ¿O que antes de diciembre de 2027 estén finalizadas las autovías ruta 11 y ruta 33?.

Dos veces escribimos en esta columna que los 24 gobernadores debían reunirse en el CFI para acordar un nuevo Pacto Fiscal; ahora la iniciativa es del Presidente Milei bajo sus condiciones.

“El Pacto de Mayo del Presidente, que le propuso (Milei) a la oposición como un optimista escéptico o como un pesimista ilusionado, contiene las coincidencias básicas que deberían prevalecer en cualquier país razonable. Pero sucede que el Gotha político argentino ha hecho excepcional lo normal, y normal lo excepcional”, redacta Joaquín Morales Sola.