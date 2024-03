Sportivo y Ben Hur ganaron por la Copa Departamento Castellanos

Este domingo se disputó de manera parcial la segunda fase de la Copa Departamento Castellanos, con encuentros correspondientes a la Copa de Oro y Copa de Plata.

En el segmento principal, Sportivo Norte goleó en Barranquitas a Independiente de Ataliva por 3 a 0 con dos goles de Oscar Maldonado, y el restante de Damián Díaz.

Por su parte, Sportivo Ben Hur se impuso en la cancha auxiliar del predio de Barrio Parque a Juventud de Villa San José por 3 a 1. Joaquin Molina, de penal, y Luciano Ojeda -en dos ocasiones- convirtieron para la escuadra de Gustavo Barraza, en tanto que Rolando Domingorena anotó para Juventud. El arquero local Matías Astrada le atajó un penal a Henzenn.

Brown de San Vicente fue otro de los ganadores. En su cancha venció por 1 a 0 a Unión de Sunchales, con gol de Nazareno Galarza.

Moreno de Lehmann dio la sorpresa al vencer como visitante a Dep. Tacural por 2 a 1. Matías Tejeda abrió la cuenta para el local, pero Brian Rocca con un doblete dio vuelta el resultado.

En la mañana se había suspendido el partido entre Libertad de Sunchales y Sportivo Roca, para preservar el campo de juego del Plácido Tita, cotejo que se disputará este lunes a las 21.

COPA DE PLATA

Belgrano de San Antonio le ganó a Zenón Pereyra por 4 a 3. Brian Villafañe, Velazquez, Gastón Mainardi y Sergio Molina anotaron para el vencedor, mientras que Pablo Paire, Mateo Fregonese y Lucas Lucero lo hicieron para Zenón Pereyra.

Por su parte, Dep. Ramona venció de local a Sp. Aureliense por 3 a 0 con anotaciones de Misael Grimaldi y un doblete de Ariel Colzera.

Atlético de Rafaela goleó a Defensores de Frontera por 7 a 0. Los goles del equipo de Juan Sabia fueron de: Alejo Macellari, Joel Bonifacio -2-, Ignacio Grandoli, Francesco Toldo, Joaquín Stizza y Enzo Wattier.

En tanto, Dep. Josefina le ganó por 2 a 0 a Independiente de San Cristóbal con goles de Ivo Ceballos y Kevin Gómez.

En la mañana fue diferido para este lunes el partido entre Argentino de Humberto y el Dep. Bella Italia, a las 21.

LA TERCERA FASE

Las localías de los próximos enfrentamientos se determinarán el miércoles en la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina. Estos son los cruces determinados:

COPA DE ORO

Florida de Clucellas Vs Ganador Ferro / Bochazo.

Peñarol Vs Moreno de Lehmann.

Brown Vs Sportivo Norte.

Ben Hur Vs Ganador Juventud / Atlético María Juana.

Ganador Libertad Sunchales/Roca vs Ganador Esmeralda/Moisés Ville.

COPA DE PLATA

Unión Sunchales Vs Ganador Humberto/Bella Italia.

Juventud Villa San José Vs Belgrano San Antonio.

Sportivo santa Clara vs Perdedor Juventud/Atl. María Juana.

Dep. Josefina Vs Perdedor Libertad/S.Roca.

La Trucha FC vs Perdedor Esmeralda/Moisés Ville.

Susana Vs Perdedor Ferro/B Bochazo.

Ramona Vs Quilmes.

Dep Aldao Vs Ganador La Hidráulica/Angélica.

Atlético Rafaela Vs Perdedor Tacural/Lehmann.

Independiente de Ataliva Vs Ganador 9 de Julio/Estación Clucellas.