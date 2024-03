Pernía y Llaver fueron los ganadores del TC2000

Los pilotos Leonel Pernía, de Renault, y Bernardo Llaver, de Honda, fueron los ganadores de la jornada en la primera fecha de la temporada 2024 del TC 2000 en Concordia, en Entre Ríos.

Pernía se impuso en la primera carrera tras superar a Llaver, quien largó primero, y lideró prácticamente toda la competencia, mientras que fue escoltado por el piloto de Honda y por Damián Fineschi, de Chevrolet.

Los primeros diez lugares los completaron Franco Vivian (Honda), Figgo Bessone (Renault), Marcelo Ciarrocchi (Toyota), Matías Capurro (Renault), Emiliano Stang (Honda), Thomas Micheloud (Fiat) y Miguel García (Renault).

En la segunda carrera, Llaver se quedó con la victoria en la lucha palmo a palmo con Pernía, quien terminó segundo, y Fineschi volvió a completar el podio.

"Estoy tremendamente feliz por el equipo Honda. El trabajo del verano fue efectivo. En la última carrera del año pasado fui 9°. Y ahora quedé adelante. En la carrera final me beneficié de la pelea que se dio por el segundo lugar, y a partir de ahí pude administrar esa diferencia", expresó Llaver, que lidera el campeonato junto a Pernía, con 43 puntos cada uno.

El vigente campeón, por su parte, manifestó: "Decidí largar por la cuerda, sabiendo que podía perder la punta de la carrera.

Llaver se mete por ahí en la chicana, luego se me tiró Fineschi y luego Capurro nos pasó a los dos. Me costó más tiempo superarlo y a partir de ahí estaba lejos de la punta".

"Creo que tuvimos una gran cantidad de Push to Pass, si hubieran sido menos cantidad hubiese habido mayor factor sorpresa. Igual nada quita los méritos del triunfo de Bernardo", agregó.

La segunda fecha del TC2000 será el 14 de abril próximo, pero con escenario a confirmar.