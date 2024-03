"Nuestro objetivo es un Concejo presente y atento a las necesidades de la ciudadanía"

El Concejo Municipal de Rafaela transita, desde los primeros días de diciembre, una etapa nueva a partir de la inversión de roles. Por primera vez en 32 años, el bloque de concejales peronistas de Rafaela será "opositor". Con la victoria de Leonardo Viotti en las elecciones de intendente del año pasado, la "antigua oposición" ahora será oficialista. El juego de la democracia y el voto de los rafaelinos decidieron un nuevo orden en el escenario de la política de la ciudad.

El titular del Departamento Ejecutivo, a punto de cumplir tres meses en el cargo, inaugurará el próximo jueves un nuevo período de sesiones ordinarias de la legislatura local, con un mensaje en el que planteará los objetivos de su gestión para este complejo 2024. Viotti cuenta con un bloque oficialista mayoritario, lo que facilitará la aprobación de los proyectos que envíe al sexto piso del edificio municipal, donde funciona el cuerpo legislativo.

"El mensaje del Intendente en este contexto de crisis y de incertidumbre tiene una trascendencia especial", afirmó el presidente del Concejo Municipal desde diciembre, Lisandro Mársico. "Un nuevo período ordinario de sesiones del Concejo comienza el jueves 7 de marzo, no es uno más, en virtud de estar inmerso en un contexto político diferente con dirigentes que pertenecemos a un mismo espacio tanto a nivel local como provincial, donde se gobierna en ambos ámbitos y con mayoría propia en el órgano legislativo, lo cual, significa asumir nuevas, diferentes y mayores responsabilidades dentro de una realidad nacional compleja dada por factores políticos y económicos, lo cual complejiza el cumplimiento de los requerimientos que los vecinos nos formulan", señaló en una entrevista con LA OPINIÓN.

Más allá de las dificultades de la coyuntura, Mársico consideró que "tenemos el gran desafío de que el Concejo Municipal mantenga un rol preponderante, no solo desde lo estrictamente legislativo sino en lo referentes a nuestra relación con la ciudadanía, que es la que decidió que nosotros estemos representándola en este cuerpo".

El dirigente del PDP tiene muy claro cuál es el perfil que debe tener el Concejo: "Debe estar presente y cercano, en contacto con la instituciones de la ciudad, con las vecinales, atendiendo cada solicitud, cada pedido, recibiendo a quienes lo requieran, con una participación activa, es la impronta que los diez ediles queremos darles en este tiempo, seguramente estarán las diferencias, pero casualmente, la cuestión es lograr los acuerdos necesarios para que salgan las mejores normas para la ciudad". Esa cercanía de la que habla el concejal saldrá a escena el próximo jueves 21 de marzo cuando los diez ediles rafaelinos realicen una sesión fuera del recinto, ya que se reunirán en la sede de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad por su 15° aniversario.

Mársico estará a cargo de la apertura de la sesión del próximo jueves que contará con la presencia de todo el gabinete municipal y de autoridades de las principales instituciones de la ciudad que ya recibieron la invitación correspondiente.

El Presidente del cuerpo legislativo, que tiene su despacho con la vista a bulevar Lehmann, tiene como primera actividad formal en la semana la reunión de comisión, este lunes a partir de las 8:30, en la que comenzarán a analizarse los proyectos que se encuentran "en carpeta". Sin embargo, no habrá despachos porque la actividad central del jueves será el discurso de Leo Viotti.

"Seguramente el Intendente hará mención, en su discurso, a los programas que desarrollará, a las prioridades de los vecinos, a sus necesidades, no dejando de lado todo lo hecho en solo casi tres meses de gobierno, lo cual demuestra hechos y acciones que dan cuenta de un gobierno municipal atento para dar repuestas a grandes problemas que otros gobiernos no han podido dar solución", anticipó.

-¿Qué relación tiene con Viotti en este primer tramo de su gobierno?

-El diálogo es fluido y permanente. Todos los que integramos Unidos para Cambiar Santa Fe en esta ciudad renovamos el compromiso para respaldar una gestión de un signo político que comienza a gobernar después de 32 años de justicialismo. Vamos a darle el volumen político necesario para que el Intendente Leonardo Viotti pueda contar con todas las herramientas para gobernar. Tenemos una mayoría legislativa, aunque eso no significa que el Concejo sea una escribanía. Para cerrar la respuesta, la relación con el Intendente y con todo su equipo es excelente.

-¿Cuál es la mirada de los primeros tres meses del gobierno de Viotti?

-Muy buena. Más allá de las limitaciones en materia de recursos y de dificultades heredadas, como en el área de servicios públicos que se fueron solucionando, destacó la decisión de abordar y solucionar problemáticas que tienen mucho tiempo.

-¿Cómo cuáles?

- La reorganización del Estado Municipal, que es muy importante. Hay una reforma del Estado local que está en marcha y que está bajo la dirección del secretario de Intendencia, Iván Viotti. Se trata de un proceso de modernización y digitalización real que marcará la diferencia. También hay un fuerte trabajo en materia de seguridad y se llevó a cabo el programa de actividades culturales de verano, entre tantas otras acciones.

-¿Qué opina de la problemática de la inseguridad?

-Que hay un Municipio muy activo que ha logrado poner en marcha una estrategia de trabajo conjunto con la Fiscalía y con la Policía provincial. En el tema de los operativos que se han hecho sobre las chacaritas, se cortó un circuito delictivo muy importante. Me parece que eso fue una decisión política que se hubiera podido tomar mucho antes... Además volvieron los operativos de control de tránsito en las calles, el Centro de Monitoreo es una enorme herramienta para la prevención o esclarecimiento de delitos. Se planifica una intervención focalizada en distintos barrios con una fuerte coordinación entre los gobiernos de la Provincia y de la ciudad, con la participación de diversos organismos.

-En cuanto al bloque de seis concejales oficialistas, no se percibe un liderazgo definido.

-Es un bloque muy unido. Cada uno lleva sus actividades también, tiene su independencia. Eso lo quiero rescatar, porque nosotros estamos unidos para trabajar por un objetivo común, que es, insisto, potenciar la gestión de Leo Viotti, darle el apoyo legislativo y político que necesita, sin quitarle eso la independencia a cada concejal para que trabaje su propia agenda, para que haga sus recorridas. Está todo claro cómo tiene que ser el funcionamiento del bloque. Hay un trabajo en equipo muy productivo.

-¿Cuál es la relación que usted tiene con el gobernador, Maximiliano Pullaro?

-Excelente también. Él siempre valoró nuestro apoyo desde el mismo momento de su postulación como precandidato a gobernador. No nos equivocamos. Porque hoy estamos muy conformes con todo lo que él está haciendo en su gestión. En todas las áreas. Es un Gobernador que no descansa. Me lo decía el martes cuando visitó Rafaela. Estamos convencidos en el Partido Demócrata Progresista que no nos equivocamos en haberlo apoyado de entrada, cuando todavía muchos no lo apoyaban. Hoy nosotros podemos decir a viva voz que vimos en Pullaro un gran gobernador y él lo está demostrando.

-Por último, ¿qué reflexión le genera el presidente, Javier Milei?

- Hay cosas que era necesario hacer y que yo entiendo que otro Presidente no lo hubiera hecho. Hay cambios que pueden ser duros, pero son necesarios hacer. Lo que por ahí cuestiono es su relación con las realidades de las provincias, por desconocimiento o por falta de información. Por ejemplo, la política que él quiso llevar adelante con la provincia de Santa Fe era claro que no conocía la realidad provincial. Aumentar las retenciones es no conocer la realidad provincial. Nosotros tenemos puertos donde sale el 80% de la producción del país. Entonces hay que potenciarlo, hay que invertir, hay que sentarse con el Gobernador y ver cómo potenciamos eso, no aumentar impuestos. Además, el gobierno nacional tiene que invertir en las rutas nacionales que pasan por Santa Fe porque por ellas se traslada la producción del país. Reitero, el ajuste había que hacerlo. Pero hay que ver también dónde ajustás. Porque la provincia de Santa Fe es una provincia que le da mucho al gobierno nacional. Y vuelve poco. Reivindico el diálogo para construir consensos en torno a los cambios.