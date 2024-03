El primer rechazo a la iniciativa del Gobierno

El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, fue el primero en rechazar la iniciativa del Gobierno. "Los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición", dijo el mandatario provincial.

"Para este Gobernador, nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución Nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de poderes y el Federalismo", expresó Ziliotto a través de un mensaje en redes sociales.

En este sentido, el mandatario provincial dijo que no se construyen "consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender".

"Tengo la responsabilidad de gobernar y defender La Pampa. Ningún acuerdo me llevará a resignar ningún derecho de las y los pampeanos", enfatizó.

A su vez, el gobernador pampeano sostuvo que la base de la política es el "diálogo", pero consideró que debe construirse a partir del "respecto".

"Los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición", subrayó finalmente el mandatario de La Pampa. (NA).