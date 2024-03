¿De cuánto era el PBI per cápita mundial desde el año 0 al 1800?

El PBI per cápita mundial ha aumentado de forma constante a lo largo de la historia, pero su crecimiento ha sido desigual. En los primeros siglos de la era cristiana, el PBI per cápita mundial se encontraba estancado en torno a los 500 dólares internacionales constantes a precios de 2011. A partir del siglo XII, el PBI per cápita mundial comenzó a crecer de forma sostenida, llegando a alcanzar los 1.000 dólares internacionales constantes a precios de 2011 en el siglo XVI.

En los siglos XVII y XVIII, el PBI per cápita mundial continuó creciendo, alcanzando los 2.000 dólares internacionales constantes a precios de 2011 en el siglo XVIII. Este crecimiento se debió a una serie de factores, entre los que se incluyen la Revolución Industrial, el descubrimiento de nuevos continentes y la expansión del comercio internacional.

La información sobre el PBI per cápita mundial desde el año 0 al 1800 proviene de diversas fuentes, entre las que se incluyen:

• El Atlas de la Historia Económica Mundial, de Angus Maddison.

• The World Economy: A Millennial Perspective, de Paul Bairoch.

• The Economic History of World Population, de Angus Maddison.

Estas fuentes utilizan diferentes métodos para estimar el PBI per cápita mundial, pero los resultados son relativamente consistentes.



QUÉ DIJO MILEI EN DAVOS SOBRE EL PBI

En su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente argentino Javier Milei hizo referencia al PBI mundial, afirmando que el capitalismo es el responsable de su crecimiento.

Milei señaló que, entre el año 0 y el año 1800, el PBI per cápita mundial creció a una tasa promedio anual de 0,2%. Sin embargo, a partir del año 1800, el crecimiento del PBI per cápita mundial se aceleró, alcanzando una tasa promedio anual de 2,2%.

Milei atribuyó este crecimiento acelerado al capitalismo, afirmando que este sistema económico promueve la libertad y la innovación, lo que conduce a un aumento de la productividad y del bienestar de la población.

En concreto, Milei mencionó los siguientes factores como responsables del crecimiento del PBI per cápita mundial:

• El aumento de la población, que crea un mercado más grande para las empresas.

• La expansión del comercio, que permite a las empresas acceder a nuevos mercados y recursos.

• La adopción de nuevas tecnologías, que aumenta la productividad y la eficiencia de las empresas.