La autocrítica de Medrán tras caer ante Chicago: “Nos costó entrar en partido, fueron oportunos”

Luego de haber mostrado su mejor versión y puesta en escena ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la cuarta fecha de la Primera Nacional, Atlético de Rafaela perdió 2 a 0 ante Nueva Chicago, que con muy poquito supo sacar adelante un partido que en la previa significaba una medida importante para los de Mataderos.

En este contexto, Ezequiel Medrán hizo una autocrítica y aseguró que “no costó entrar en partido”, y analizó en conferencia de prensa: “El primer tiempo lo sentimos, no nos podíamos acomodar al ritmo, a la intensidad que queríamos generar en el partido y obviamente que Chicago lastimó en los momentos oportunos”.

A los 10 minutos de partido la ‘Crema’ recibió el primer golpe, y a los 42, también de la primera mitad, el segundo. “Un centro de una pelota cruzada nos hacen el primer gol y si bien tuvimos alguna aproximación en el PT pero sin mucha claridad, y en ese final hacen el segundo gol de rebote”, analizó el DT albiceleste y añadió: “Esto te lleva a cambiar el trámite del partido, lo charlamos en el entretiempo, nos teníamos que enfocar en el dominio del balón que seguramente ellos iban a tratar de apostar a alguna contra y debíamos estar alertas a eso. Debíamos tener mayor profundidad en ese segundo tiempo y si bien tuvimos algunas situaciones claras de gol no pudimos convertir, un gol nos metía nuevamente en partido. Hay muchas cosas por seguir mejorando”.

Atlético tuvo el domino pero no lastimó. Chicago fue letal y aprovechó al máximo las que tuvo para quedarse con la victoria, y para Ezequiel Medrán la clave del Torito estuvo en que “Fueron oportunos, pegaron en los momentos claves, aprovecharon y tuvieron la precisión”, sentenció.

A la hora de analizar el rendimiento de su equipo, el mismo que venía de tener una gran producción con goleada incluida ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Medrán fue muy claro: “Uno quiere encontrar una regularidad, lo que hicimos el partido pasado fue muy bueno. Teníamos la intención de una continuidad de rendimiento, a lo que veníamos creciendo. Analizaremos con profundidad el partido. Son los mismos 11 que el partido pasado hicieron un gran partido, en un nivel óptimo y que ganaron con autoridad ante un equipo complicado”.

Y cerró: “Nos costó entrar en juego, buscaremos el por qué, lo charlaremos y ese ida y vuelta será productivo para seguir corrigiendo y mejorando”.



LO QUE VIENE PARA LA CREMA

El plantel profesional de Atlético de Rafaela volverá mañana a los trabajos y empezará a prepararse para lo que viene. Marzo llega con una seguidilla de encuentros importantes para el conjunto albiceleste.

El próximo viernes 8 de marzo el equipo que conduce Ezequiel Medrán volverá a jugar por la Primera Nacional, recibiendo al Deportivo Morón por la fecha 6 de la zona B. Dicho cotejo comenzará a las 21.10hs y será televisado por la pantalla de TyC Sports. Posteriormente irá con Temperley, en principios el viernes 15 (o sábado 16) para luego enfocarse en lo que será su estreno en los 32avos de final de la Copa Argentina, el jueves 21 de marzo ante Defensa y Justicia (sería en cancha de Sarmiento de Junín). En la fecha 8 del torneo de la PN será local de Brown de Adrogué, cotejo que se podría jugar el lunes 25.