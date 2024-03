Scaloni dio la lista con Messi a la cabeza y primera citación para el "Colo" Barco

Argentina se enfrentará a El Salvador y Costa Rica en la gira que realizará por Estados Unidos en la fecha FIFA de marzo.

Ayer, el entrenador Lionel Scaloni presentó el listado de 26 futbolistas afectados con las sopresas de Valentín Barco, Nehuen Pérez, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni.

El Colo Barco surge como la gran novedad, en su primera convocatoria a la mayor, luego de haber sido parte de los planteles del Sub-20 y la Sub-23. La lesión del campeón del mundo Marcos Acuña le abrió la puerta al ex Boca y actual Brighton.

Valentín Carboni es otra de las sorpresas entre los convocados por Scaloni, en un listado que no cuenta con 9 campeones del mundo: Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Acuña, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Ángel Correa y Thiago Almada.

De esta manera, el viernes 22 de marzo en Philadelphia será el choque contra El Salvador y luego Argentina viajará a Los Ángeles para enfrentar a Costa Rica, el martes 26 de marzo.

El seleccionado conducido por Lionel Scaloni se medirá en primera instancia con El Salvador, un débil seleccionado de Concacaf que hace poco fue rival de Inter Miami en la gira del equipo que integra el capitán Lionel Messi.

Este partido lo disputará en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia con capacidad para casi 68 mil espectadores.

Y ante Costa Rica jugará en el Los Angeles Memorial Coliseum, que alberga casi 78 mil personas.

Esta ventana de marzo es la primera del 2024 para el seleccionado argentino y la penúltima antes de la Copa América.



La siguiente es la lista de convocados para los amistosos:



Arqueros: Franco Armani (River), Walter Benítez (PSV - Países Bajos) y Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra).



Defensores: Germán Pezzella (Betis - España), Nehuén Pérez (Udinese - Italia), Nicolás Otamendi (Benfica - Portugal), Cristian Romero (Tottenham - Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon - Francia), Marcos Senesi (Bournemouth - Inglaterra), Nahuel Molina (Atlético de Madrid - España) y Valentín Barco (Brighton - Inglaterra).



Mediocampistas: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen - Alemania), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid - España), Leandro Paredes (Roma - Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool - Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea - Inglaterra), Giovani Lo Celso (Tottenham - Inglaterra), Facundo Buonanotte (Brighton - Inglaterra), Valentín Carboni (Monza - Italia) y Nicolás González (Fiorentina - Italia).



Delanteros: Alejandro Garnacho (Manchester United - Inglaterra), Ángel Di María (Benfica - Portugal), Lionel Messi (Inter Miami - Estados Unidos), Julián Álvarez (Manchester City - Inglaterra), Lautaro Martínez (Inter - Italia) y Paulo Dybala (Roma - Italia).