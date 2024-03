Unión visita a Sarmiento en Junín

Sarmiento de Junín, que todavía no ganó en la Copa de la Liga Profesional, recibirá este sábado a Unión de Santa Fe, en la continuidad de la octava fecha de la Zona B.

El partido se jugará desde las 17 en el estadio Eva Perón, en Junín, con arbitraje de Luis Lobo Medina.

Sarmiento, ahora conducido por Israel Damonte, tiene tan solamente dos unidades, mientras que Unión (9) viene de aplastar a Independiente Rivadavia de Mendoza (4-1) como local.

El conjunto de Damonte quedó eliminado esta semana en la Copa Argentina tras caer por penales con Temperley (1-1) y mostró un nivel tan preocupante como en el ciclo de Sergio Rondina.

De hecho, Sarmiento apenas ganó un partido de los últimos 22 jugados y en el medio pasaron Pablo Lavallén, Facundo Sava y el breve interinato de Martín Funes como entrenadores.

Es por eso que se espera un equipo inicial con muchas sorpresas y sobre todo la duda está en el arco, aunque en principio sostendría su lugar Fernando Monetti -de muy mal desempeño-.

En la vereda del “Tatengue” habrá dos variantes: Valentín Fascendini y Tiago Banega por Claudio Corvalán -suspendido- y Federico Vera, ambas en defensa.



LA FECHA 8.

ZONA A: Jueves 29/02: Gimnasia 1 - Instituto 3, Huracán 2 - Rosario Central 0, Ind. Rivadavia 1 - Barracas Central 3. Viernes 01/03: Banfield 2- Riestra 0. Sábado 02/03: 19 hs. Atlético de Tucumán vs Vélez, 19.15 hs. Independiente vs Argentinos y 21.30 hs. Talleres vs River.



ZONA B: Viernes 01/03: Tigre 1- Central Córdoba 0, Platense 0- Racing 0. Domingo 03/03: 17hs Defensa y Justicia - Lanús, Godoy Cruz - Estudiantes, 19.15hs Boca - Belgrano, 21.30hs Newell's - San Lorenzo.



Las probables formaciones:



Sarmiento: Fernando Monetti; Franco Paredes, Juan Insaurralde, Emanuel Hernández y Gabriel Díaz; José Mauri y Maico Quiroz; Sergio Quiroga y Manuel Mónaco; Lisandro López y Joaquín Gho. DT: Israel Damonte.



Unión: Nicolás Campisi; Tiago Banega, Nicolás Paz, Franco Pardo, Valentín Fascendini y Mateo del Blanco; Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira y Mauro Luna Diale; Lucas Gamba y Gonzalo Morales. DT: Christian González.



Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Germán Delfino. Cancha: Sarmiento de Junín. Hora de inicio: 17. TV: ESPN Premium.