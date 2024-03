Javier Milei convocó a un pacto para el 25 de mayo con 10 puntos básicos

Javier Milei habló este viernes por primera vez ante el Congreso de la Nación en el marco de la inauguración de las sesiones ordinarias. Fue un discurso de poco más de una hora que comenzó apenas unos minutos antes de las 21:00 y en el que el Presidente realizó un repaso por la herencia recibida, lanzó duras críticas a los políticos y adelantó una serie de medidas que llevará adelante en las próximas semanas.

Entre los anuncios, el jefe de Estado aseguró que cerrará la agencia de noticias Télam, presentó un "paquete de leyes anti casta" y convocó a los gobernadores a un pacto para instarlos a sacar adelante las ambiciosas reformas políticas estructurales que plantea el Gobierno.

A continuación, las 15 frases más destacadas del discurso en el que Milei también hizo referencia a la reciente imputación de su antecesor, Alberto Fernández, y apuntó contra los dirigentes sindicales.

1) "Si buscan conflicto, conflicto tendrán".

2) "Los últimos 20 años han sido una orgía de gasto público".

3) "Nos dejaron un Estado que hace todo y todo lo hace mal".

4) "En materia de seguridad nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte".

5) "No podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes".

6) "Le pedimos el poder a la gente, no para que nos dé el poder a nosotros, sino para devolvérselo a los argentinos".

7) "Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos, estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anti casta".

8) "Vamos a cerrar Télam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista".

9) "Espero que podamos dejar atrás las antinomias del fracaso, y volver como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años a abrazar las ideas de la libertad".

10) "Mayor Estado presente, mayor despilfarro y menor bienestar para los argentinos de bien".

11) "Pasamos de 18 a 8 ministerios, y de 106 a 54 secretarías, reduciendo los cargos públicos y jerárquicos en más de un 50%. Eso sí es motosierra".

12) "Estamos terminando con la extorsión de las organizaciones hacia los beneficiarios".

13) "La confrontación no es el camino que queremos ni el que elegimos, hay otro posible, distinto, de acuerdo y no de conflicto".

14) "Quiero que me demuestren que estoy equivocado, desafiarlos a que demuestren que la política puede ser más de lo que es, que demuestren que podemos anteponer los intereses de la nación a los miserables intereses electorales".

15) "Quiero aprovechar para mandarles una invitación: convocar tanto a gobernadores como a ex presidentes a que depongamos nuestros intereses personales y que nos encontremos en la provincia de Córdoba el próximo 25 de mayo para la firma de un nuevo contrato social, llamado pacto de Mayo".



PACTO DE MAYO

Este pacto, previsto para ser ratificado el próximo 25 de mayo en Córdoba, busca redefinir el futuro del país a través de 10 puntos fundamentales, marcando un antes y un después en la gestión pública y la política económica argentina.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable y una significativa reducción del gasto público, que busca situarse en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

La reforma tributaria es otro de los pilares de este pacto, con el objetivo de aliviar la carga impositiva sobre los ciudadanos y las empresas, fomentando así el comercio y la inversión. Se busca también una revisión de la coparticipación federal de impuestos, poniendo fin al modelo considerado extorsivo que ha prevalecido hasta ahora.

En el ámbito laboral y previsional, se propone una modernización que promueva el empleo formal y asegure la sustentabilidad del sistema de jubilaciones, permitiendo además la opción de un régimen privado para aquellos que así lo prefieran.

La reforma política estructural busca, por su parte, realinear los intereses de los representantes con los de los representados, fortaleciendo la democracia argentina.

Finalmente, el pacto pone especial énfasis en la apertura al comercio internacional, con la visión de reinsertar a Argentina en el mercado global como un actor de peso, aprovechando sus vastos recursos naturales y su potencial productivo.

Los puntos de "Partida para la Libertad de los Argentinos", son los siguientes:

1) La inviolabilidad de la propiedad privada.

2) El equilibrio fiscal innegociable.

3) La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

4) Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

5) La rediscución de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

6) Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

7) Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

8) Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

9) Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

10) La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.