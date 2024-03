Amplio respaldo a la SITRAM

Las máximas autoridades de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) visitaron este viernes nuestra para brindar una conferencia de prensa en el Parra Hotel y Suites. El secretario General, Ignacio Monzón y la secretaria Adjunta, Andrea Paz, encabezaron una delegación de dirigentes de la entidad que llegaron para "referirse a la situación municipal en la ciudad". También estuvieron presentes Germán Ocampo, secretario de Administración y Actas, Mauricio Arzo, secretario de coordinación, y Diego Ibarra, de SITRAM Rafaela. Cabe consignar que el año pasado, el SEOM aprobó durante una asamblea extraordinaria su desafiliación de la Festram, tal como ya lo habían realizado con anterioridad los sindicatos de las ciudades de Santa Fe y Rosario. La decisión abrió una grieta en el movimiento de empleados y obreros municipales tanto en Rafaela como en el resto de la provincia.

“Venimos a plantearle a los compañeros de Rafaela las situaciones que viene haciendo en connivencia con los intendentes, Darío Cocco” dijo Monzón, y reconoció una clara “persecución” contra los trabajadores de SITRAM, "que han sido sancionados injustificadamente cuando a nivel provincial la federación llevaba adelante medidas de fuerza a las cuales se adhirieron pero los trabajadores incluso terminaron siendo sancionados, con días descontados. Ese es un trabajo que hacen en conjunto el gremio, que maneja Cocco con el intendente de turno. Eso es lo que vienen sufriendo los trabajadores. Vamos a estar en Rafaela cuantas veces sea necesario para darle el apoyo y que las cosas se hagan como corresponde". “La Federación trabaja para un piso de aumento salarial en toda la provincia, después cada sindicato puede ir por encima de eso. Darío Coco habla de un 35%. Nosotros en el anual de enero a enero conseguimos un 210,7%, él este aumento lo hace a diciembre, obviamente que los trabajadores pierden prácticamente un 10%, eso no lo plantea”, planteó Monzón. Por otro lado, también comentaron que en la actualidad la SITRAM cuenta con el amparo y la protección de la ley de asociaciones sindicales por ser un sindicato adherido a la Federación.

A su vez, Paz remarcó que “hay una parte de dinero que están perdiendo los trabajadores por la no aplicación de la última acta firmado que ronda más o menos entre 30.000 y 35.000 pesos que los trabajadores dejan de cobrar y por la cantidad de trabajadores estaríamos hablando de 50 millones que se ahorra este municipio en sueldos que pertenecen a nuestros trabajadores. Queda a las claras que hay 2 dirigencias en esta ciudad en el ámbito de acción de estos sindicatos: uno que entrega a trabajadores y otro que defiende trabajadores”.

Por último, Ocampo agregó que ·de algunas investigaciones y elementos que hemos podido consultar, hemos llegado a que ha habido una nota presentada por Cocco como representante del SEOM Rafaela, manifestando que no debía enviarse ese dinero a FESTRAM, sino que se lo tenía que dirigir al SEOM Rafaela directamente. Esto es una ilegalidad absoluta, son fondos que son de propiedad del gremio, aquí está acreditado, en consecuencia, hay un daño patrimonial realizado a los intereses y al dinero de FESTRAM y obviamente hay un intento de desvío de fondos hacia un destino que no le corresponde”. Finalmente, Ocampo adelantó que se va a realizar en Rafaela una denuncia contra el dirigente sindical que ha presentado la nota en representación del SEOM, y que estaría ingresando la próxima semana.