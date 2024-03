Goity adelantó que convocarán a una reunión paritaria la próxima semana

En medio del conflicto docente, los anuncios de más paros y los cruces por el ausentismo, el ministro de Educación provincial, José Goity, adelantó en Rosario que el próximo lunes saldrá la convocatoria a los gremios del sector para una próxima reunión paritaria "en el transcurso de la semana que viene". "La negociación paritaria está abierta", dijo el funcionario. "El lunes ya está instruido el ministro de Trabajo para notificar la parte gremial para la convocatoria a la paritaria en el transcurso de la semana que viene. Trabajo va a fijar la fecha", indicó a medios de comunicación rosarinos, tras la presentación del programa Abre Escuelas.

Tras el rechazo del magisterio santafesino a la oferta salarial, los gremios llevaron adelante un paro de 48 horas esta semana -en el inicio del ciclo lectivo- y fijarán fechas a otras 48 horas para la próxima semana. El Sadop, de los docentes privados, fue el primero definir la medida de fuerza para el jueves 7 y el viernes 8 de marzo, mientras que Amsafe hará lo propio el lunes. "Son paritarias abiertas, estamos discutiendo y, como lo dijo el gobernador, es importante que hagamos un esfuerzo supremo para poder lograr algún acuerdo que nos permita regularizar el dictado de clases", adujo el ministro. Sobre el descuento de los días de paro, Goity dijo que "siempre es una posibilidad" pero en esta instancia "vamos a priorizar el acuerdo, para poder regularizar el dictado de clases", respondió.



AUSENTISMO

Con relación al ausentismo docente, Goity indicó que "cuando asumimos esta gestión, lo hicimos diagnosticando este problema. En la primera paritaria lo pusimos sobre la mesa y dijimos que íbamos a tomar acciones, porque -como muy bien dijo el gobernador-, este no es un problema de uno u otro docente. Nosotros no le achacamos el problema a los docentes, de ninguna manera. Es un problema del sistema, de la política en todo caso. Y todos nos tenemos que hacer cargo, los representantes de la política gremial también tendrán alguna cuota de responsabilidad". El ministro consideró que el problema resuelve con "justicia" y "equidad". "Entonces, así como hay muchos docentes que hacen un esfuerzo muy importante, sabemos que el sistema tiene algunas cuestiones que permite que algunos se tomen algunas licencias que no corresponden. Nosotros todas las licencias válidas, que correspondan, las vamos a sostener. Ahora, hay un montón de licencias que no tienen sentido o que están mal utilizadas y eso no lo vamos a permitir", amplió.

El Gobierno de Santa Fe volvió a poner sobre el tapete los datos de ausentismo de la docencia, señalando en los últimos 4 años el índice se incrementó un 10 % -ubicándose actualmente en el 25,3 %-, duplicando y en algunos casos triplicando a otras provincias. "Vamos a premiar a aquel docente que tiene un mayor nivel de regularidad. Eso pasa en todas las actividades de la vida humana; no es un problema de los docentes. Creemos que el problema es el sistema, que lo tiene que resolver la política y vamos a trabajar para eso. De ninguna manera los responsables son los docentes, por lo tanto no hay estigmatización", indicó.