Sadop anunció otro paro para el 7 y 8 de marzo

Los docentes de escuela de gestión privada no darán clases tres días de la semana que viene. Es que Sadop, el gremio que los nuclea, confirmó este viernes que se adhiere al paro nacional docente anunciado por la CGT para el lunes 4 de marzo, y ante la falta de nueva convocatoria paritaria por parte del gobierno provincial habrá un segundo paro de 48 horas, el jueves 7 y viernes 8 de marzo. La decisión se tomó ayer luego del plenario de delegados en reclamo de "un aumento salarial que de respuestas a la situación de emergencia que hoy atravesamos los trabajadores y trabajadoras de la educación a partir de las políticas de ajuste que golpean vorazmente nuestros bolsillos", según esgrimió el sindicato en un comunicado.

Estas 48 horas se suman a una jornada de protesta en todo el país el lunes 4, a partir de que el Sadop Nacional decretara un paro junto a otros gremios nucleados en la CGT (UDA, Amet y CEA) en reclamo por el ajuste del Fonid y del fondo por Conectividad.

Pedro Bayúgar, titular de Sadop, confirmó además que en el marco de las medidas de fuerza, se realizarán "movilizaciones locales en las distintas localidades que se puedan organizar y juntada de firmas pidiendo el restablecimiento de la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente que ha sido virtualmente dejada de lado o derogado", precisó el dirigente a medios de la capital provincial. Parafraseando los dichos de Pullaro, Bayugar se dirigió al propio mandatario: “Así como peleo de corazón las retenciones, le pido que de corazón lo haga para que se continúe pagando el FONID, que unilateralmente dejó de transferir el gobierno nacional”.

Bayúgar anunció también que "decidimos continuar con nuestro plan de lucha que tenía previstas 48 horas la primera semana, y 48 la segunda semana, siempre coordinando con los demás gremios docentes de la provincia, fundamentalmente con AMSAFE".

Precisamente, los maestros de escuelas públicas, nucleados en AMSAFE, no adhieren al paro nacional de este lunes. Pero ese mismo lunes, dado que también habían definido en asamblea provincial otro paro de 48 horas si no avanzaban las negociaciones paritarias, se convocaron para el lunes 4 de marzo, a las 14, para decidir las acciones a seguir en el marco del plan de lucha. Posiblemente, los días de paro sean miércoles y jueves (este último día coincide con una jornada nacional de lucha de Ctera), aunque resta confirmación oficial.

"Continuaremos reclamando la deuda del 2023 -que no se nos ha saldado- así como el no pago de la extensión horaria, que entendemos es un verdadero retroceso en la provincia", manifestó luego Bayúgar, sobre las razones del plan de lucha. También aclaró que "no hemos sido convocados de ninguna manera ni a través de una comisión técnica ni de una nueva reunión paritaria (por el gobierno provincial), por lo tanto no hay razón alguna para suspender las medidas de fuerza". Por último, Sadop comunicó que el 8M, además de parar, las mujeres trabajadoras "vamos a marchar en unidad para dar visibilidad a los reclamos que cada año sostenemos en las calles, y este año se profundizan a partir de las políticas nacionales y provinciales que atentan sobre los derechos que hemos conquistado con nuestra lucha".