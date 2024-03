Aerolíneas ofrecerá el retiro voluntario a 8.000 empleados

La empresa Aerolíneas Argentinas ofrecerá un plan de retiro voluntario a 8.000 empleados, confirmaron desde la línea aérea a Noticias Argentinas, sin agregar más detalles que confirmar la existencia de una notificación interna al personal.

"Largamos una notificación de la apertura del programa y nada más", se limitaron a decir fuentes internas de la compañía. No obstante, reconocen que como hace mucho tiempo que no se ve un plan de retiro llamó la atención.

Consultados sobre si la decisión obedece a una auditoría interna que haya arrojado sobrepoblación en la dotación o una idea de achicamiento en línea con la idea oficialista de cuidar los costos y disminuir el déficit, solo indicaron que "es más que nada una exploración de interés".

Para ingresar en el denominado "Plan de Retiro Gratificado", de acuerdo con la nota enviada, los interesados deben "formar parte del staff de tierra, operativo o administrativo, poseer una antigüedad mayor a los dos años y no estar dentro del plan de acuerdo prejubilable".

El plan de pagos mensuales sería el equivalente al 50% de antigüedad en años al momento de la firma. "Por ejemplo, si se posee 20 años de antigüedad, se abonará en 10 cuotas mensuales", indica la comunicación.

Además, los pagos tendrán ajustes correspondientes de acuerdo con los incrementos salariales paritarios.

La fecha límite para ingresar en el plan es el 31 marzo y "en caso de avanzar con el acuerdo, la fecha de salida deberá ser validada por la dirección correspondiente". Desde la empresa informaron que "cuando finalice el ciclo se comunicarán los resultados".

La aerolínea de bandera cuenta según el último informe de dotación del INDEC, con unos 11.892 empleados. Es la cuarta con mayor dotación de las empresas y sociedades del Estado o con participación societaria estatal detrás de Operadora Ferroviaria (23.743), el Banco Nación (17.632) y Correo Argentino (16.775). (NA).