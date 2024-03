Debut en Pergamino y en la segunda local ante Sp. Belgrano

Douglas Haig de Pergamino será el primer rival de 9 de Julio, el 24 de marzo en la provincia de Buenos Aires. Se trata del equipo finalista de la edición 2023.

Este es el detalle del fixture de la primera ronda en la Zona 3:

Primera fecha (24/3): Sp. Belgrano vs. Sp. Las Parejas; Douglas Haig vs. 9 de Julio; Independiente de Chivilcoy vs. DEPRO y Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. El Linqueño. Libre: Defensores de Villa Ramallo.

Segunda fecha (31/3): El Linqueño vs. Independiente; DEPRO vs. Douglas Haig; 9 de Julio vs. Sp. Belgrano de San Francisco y Sp. Las Parejas vs. Defensores. Libre: Gimnasia.

Tercera fecha (7/4): Defensores de Villa Ramallo vs. 9 de Julio; Sp. Belgrano vs. DEPRO; Douglas Haig vs. El Linqueño e Independiente vs. Gimnasia y Esgrima. Libre: Sp. Las Parejas.

Cuarta fecha (14/4): Gimnasia vs. Douglas Haig; El Linqueño vs. Sp. Belgrano; DEPRO vs. Defensores de Villa Ramallo y 9 de Julio vs. Sp. Las Parejas. Libre: Independiente.

Quinta fecha (21/4): Sp. Las Parejas vs. DEPRO; Defensores de Villa Ramallo vs. El Linqueño; Sp. Belgrano vs. Gimnasia y Douglas Haig vs. Independiente. Libre: 9 de Julio.

Sexta fecha (28/4): Independiente vs. Sp. Belgrano; Gimnasia vs. Defensores de Villa Ramallo; El Linqueño vs. Sp. Las Parejas y DEPRO vs. 9 de Julio. Libre: Douglas Haig.

Séptima fecha (5/5): 9 de Julio vs. El Linqueño; Sp. Las Parejas vs. Gimnasia; Defensores de Villa Ramallo vs. Independiente y Sp. Belgrano vs. Douglas Haig. Libre: DEPRO.

Octava fecha (12/5): Douglas Haig vs. Defensores de Villa Ramallo; Independiente vs. Sp. Las Parejas; Gimnasia vs. 9 de Julio y El Linqueño vs. DEPRO. Libre: Sp. Belgrano.

Novena fecha (15/5): DEPRO vs. Gimnasia; 9 de Julio vs. Independiente; Sportivo Las Parejas vs. Douglas Haig y Defensores de Villa Ramallo vs. Sp. Belgrano. Libre: El Linqueño.

En la segunda rueda se invierten las localías, jugándose estas fechas: 19 y 26 de mayo; 2, 9, 16, 23 y 30 de junio; 7 y 14 de julio.



UNIÓN DEBUTA EN FORMOSA

Por su parte, Unión de Sunchales visitará el 24 de marzo en la primera fecha de la Zona 4 a San Martín de Formosa. El debut de local será en la segunda ante Sarmiento de La Banda.