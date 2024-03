9 de Julio tiene rivales y fixture en el Federal A

Cuando todo hacía suponer que el martes venidero se iba a dar la definición de la forma de disputa del Federal A, finalmente el Consejo Federal resolvió este viernes adelantarse y terminar con los trascendidos, oficializando las cuatro zonas y el formato de competencia, a la vez que ratificando el 24 de marzo como fecha de arranque.

9 de Julio de Rafaela fue incluido en la Zona 3, junto a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Defensores de Pronunciamiento, Sportivo Las Parejas, Sp. Belgrano de San Francisco, Defensores de Villa Ramallo, Douglas Haig de Pergamino, El Linqueño de Lincoln e Independiente de Chivilcoy.

Por su parte, Unión de Sunchales fue incluido en la Zona 4 del norte del país, con: Central Norte de Salta, Juventud Antoniana de Salta, Boca Unidos de Corrientes, Sol de América de Formosa, San Martin de Formosa, Sarmiento de Resistencia, Sarmiento de La Banda y Crucero del Norte.

Como dato saliente, en esta oportunidad ya no serán cuatro rondas todos contra todos, sino dos rondas, y luego los cinco primeros (en zonas de diez), o cuatro primeros (en las zonas de nueve), avanzarán hacia una zona Campeonato, y los que no clasifiquen a una ronda Reválida.

Allí en zona Campeonato, se armarán dos zonas de nueve equipos, clasificando primero y segundo de cada una de ellas para ir por el ascenso, en semifinales y final.

Los equipos que jueguen la Reválida tendrán como premio el partido con el equipo de la B Metropolitana por un ascenso a la B Nacional.



EL FORMATO

Primera Fase (18 fechas): se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta. Clasifican a la Segunda Fase del PRIMERO (1ro) al QUINTO (5to) de las zonas integradas por diez equipos y del PRIMERO (1ro) al CUARTO (4to) de las zonas integradas por nueve clubes (Total: 18 clubes).

El resto de los clubes pasan a disputar la Fase Revalida (Total: 20 clubes).

Segunda Fase (9 fechas): Estará integrada con los dieciocho (18) clubes clasificados de la Primera Fase. Los dieciocho (18) clubes se agruparán dos (2) zonas de nueve (9) clubes cada una (“A” y “B”).

La Zona “A” estará integrada por los clubes clasificados de la 1° a la 5° posición de la Zona 1 y por los clubes clasificados de la 1° a la 4° posición de la Zona 2.

La zona “B” estará integrada por los cuatro (4) clubes clasificados de la Zona 3, por los cuatro (4) clubes clasificados de la Zona 4 y por el club que ocupó la 5° posición de la Zona 2.

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a una rueda (dentro de su zona), en partidos de ida solamente. Clasifican a la Segunda Fase el PRIMERO (1ro) y el SEGUNDO (2do) de cada zona (Total: 4 clubes).

El resto de los clubes pasan a disputar la Fase Revalida (Total: 14 clubes).

Tercera Fase (2 fechas): Estará integrada con cuatro (4) clubes clasificados de la Segunda Fase. Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.

A los efectos de los enfrentamientos serán de la siguiente manera: PRIMERO (1RO.) de la Zona A vs. SEGUNDO (2do) de la Zona B y PRIMERO (1RO.) de la Zona B vs. SEGUNDO (2do) de la Zona A. Actuarán de local en el primer partido los clubes ubicados en segundo lugar de la Tercera Fase.

En caso que la serie de partidos finalice igualada 1ro en puntos y 2do en diferencia de goles, clasificaran a la Cuarta Fase Final los clubes ubicados en el primer lugar de la Tercera Fase.

Los dos (2) perdedores clasifican a la Tercera Etapa de la Revalida.

Cuarta Fase Final (1 fecha): Estará integrada con los dos (2) clubes clasificados de la Tercera Fase. Se disputará por eliminación directa, a un solo partido en estadio neutral. El ganador asciende a la B Nacional de la AFA Edición 2025.



FASE REVALIDA

Primera Etapa (9 fechas): los veinte (20) clubes que no clasificaron a la Segunda Fase se agruparán en dos (2) zonas. La zona “A” estará integrada por los cinco (5) clubes clasificados de la Zona 1 y por los cinco (5) clubes clasificados de la Zona 2.

La zona “B” estará integrada por los cinco (5) clubes clasificados de la Zona 3 y por los cinco (5) clubes clasificados de la Zona 4.

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a una rueda (dentro de su zona), en partidos de ida solamente, iniciando con puntaje cero (0) todos los participantes. Clasifican a la Segunda Etapa del 1º al 6° de cada zona (Total: 12 clubes).Los clubes que ocuparon la 7° y 8° lugar en cada una de las zonas finalizan su participación en el torneo (Total: 4 clubes).



RÉGIMEN DE DESCENSO

A) Finalizada la Primera Etapa de la Fase Reválida se confeccionará por zona la Tabla General de Puntos (se determinan sumando los puntos obtenidos en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), los dos de menor puntaje de cada una de las zonas descenderán al Torneo Regional Amateur Edición 2025 (Total: 4 equipos).