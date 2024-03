Electrificó una puerta y murió ladrón

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Un delincuente murió electrocutado al intentar ingresar a la vivienda de su vecino que días antes había electrificado una de las puertas por estar "cansado de los robos".

El inesperado incidente se produjo en el barrio Sol de Mayo en la ciudad de Corrientes. Un llamado al número de emergencias 911 advirtió sobre la presencia de un ladrón sin vida después de haber recibido una descarga eléctrica.

Cuando los efectivos llegaron a la casa ubicada en la calle Departamento Mercedes al 300 observaron al joven sin signos vitales en el piso y el dueño les informó que había electrificado con 220 voltios una de las puertas traseras.

Rodrigo Barrios, de 24 años, había saltado el muro que dividía su casa con la de sus vecinos al saber que en la vivienda no había nadie. Una mujer que reside allí, de 87 años, estaba internada y su esposo la estaba cuidando.

Sin embargo, su plan no salió como esperaba. Al intentar ingresar por la puerta trasera, de metal y que estaba conectada a un cable de luz, fue sorprendido por un fuerte choque de electricidad.

El joven delincuente falleció en el acto. De momento, no se había procedido con la imputación de los propietarios.