Colapinto quedó 18 en el sprint

El piloto argentino Franco Colapinto se clasificó en el 18º puesto del Sprint del Gran Premio de Bahréin en la Fórmula 2, condicionado por una sanción que le impusieron al inicio tras ocupar un cajón incorrecto en la grilla de salida. El pilarense, de 20 años, debió cumplir con 10 segundos de penalidad en los boxes del circuito de Sakhir, sede este fin de semana del comienzo de la temporada de la Fórmula 1.

Tras saldar el "stop and go", el argentino salió a pista en el último puesto y finalizó sólo por delante del mexicano Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) entre los 19 participantes que completaron las 21 vueltas de la carrera de velocidad.

Hasta conocer la sanción impuesta por las autoridades de la carrera, en la novena vuelta, el corredor de la academia Williams había logrado avanzar hasta la duodécima posición tras partir decimoquinto del pelotón."No sé bien qué pasó. Tuve un problema en la vuelta de formación con el embrague. Cuando lo solté no salió. Estábamos en el cajón correcto, así que no sé qué pasó. No sé por qué me penalizaron", dijo en diálogo con la transmisión de Fox Sports México.

Colapinto, miembro de la escudería MP Motorsport, efectivizó así su debut como volante titular de la F2 luego de pasar las dos temporadas anteriores en la división menor, la Fórmula 3 Internacional y de hacer una primera experiencia en la categoría, como invitado, en la última prueba de 2023 en Emiratos Árabes.

"El ritmo no fue tan malo, ahora hay que trabajar para mañana. Es una carrera más larga, con más oportunidades", comentó.Este sábado, desde las 7:30 de Argentina y con transmisión de Star+, Colapinto tomará parte de la competencia principal del fin de semana en el Circuito Internacional de Bahréin.

El Sprint de este viernes coronó al barbadense Zane Maloney (Rodin Motorsport) con un tiempo de 42:13.726, escoltado por el estadounidense Jack Crawford (Dams) y el español Josep María Martí (Campos Racing).