El Cine Belgrano anuncia su cartelera, con el estreno de "Recursos humanos"

Para esta semana, el cine municipal estrena "Recursos humanos", largometraje dirigido por el mexicano Jesús Magaña Vázquez y protagonizado por Pedro de Tavira Egurrola, Juana Viale, Daniel Tovar, Cecilia Ponce, Giuseppe Gamba y Alejandra Herrera.

Gabriel Lynch, probablemente el más listo de la División de Impresiones, solicita ser gerente del piso cuando el puesto quedó vacante, pero la llegada del inexperto y recomendado Constantino lo impidió. Aceptó la suerte que el sistema de castas le tenía preparada, hasta que su nuevo jefe osó arrebatarle a su novia Lizbeth. Gabriel deja de ser un oficinista más, deja de aceptar su destino y asalta el poder a su alcance, descubriendo que siempre hay nuevos territorios por conquistar.

“Recursos Humanos” es la adaptación de la novela homónima de Antonio Ortuño, finalista del Premio Herralde de literatura 2007. La película es una oscura farsa del mundo contemporáneo y, a la vez, un retrato de las relaciones humanas dentro de un microcosmos oficinesco, espacio laboral con el que gran parte de la audiencia se identifica pues sus habitantes son los comunes compañeros de nuestros entornos laborales, pero también es una historia transgresora, en la que el antihéroe rompe el orden establecido.

En diálogo con Télam, el realizador comentó: "Cuando leí el libro (novela homónima de Antonio Ortuño) fue un viaje muy largo para hacer la película. De hecho, terminamos rodando en Córdoba. Me atrapó el protagonista, un resentido sociópata, que me sedujo. Su voz fue lo que me llevó a imaginar la película".

"La voz -agregó Ortuño- de este oscuro empleado, de cómo describía su rencor, era muy interesante. Intentamos hacer una traducción audiovisual de su furibundo discurso. Podríamos pensar que Gabriel es un modelo a seguir, podemos encontrarlo, en un punto, como a un reivindicador, sin embargo su motivación siempre es egoísta: siempre piensa en sí mismo". "Gabriel es una suerte de antihéroe que busca escalar socialmente, Es el arquetipo clásico de eso y esta es otra de las razones por las que nos embarcamos en esta aventura", reconoció el director.

"Yo creo que la amistad entre Gabriel y Miguel no es endeble, pero a Gabriel lo ganó la envidia de que su amigo sea el beneficiario en la oficina. Miguel jugaba sus cartas muy bien y tranquilamente, haciéndolo sentir cómodo al jefe. Eso el actor lo hace muy bien. Y creo que Gabriel no puede dejar de mostrar esa ira, aunque a Paruro no le interesaba tanto llegar a ese puesto. Hay una amistad sincera, Miguel no lo traiciona, a pesar de la bronca que a Gabriel le agarra", explicó Ortuño.

Se podrá ver de viernes a martes a las 19:50, con una entrada general de $400 y $200 para estudiantes y jubilados. Tiene una duración de 92 minutos y es apta para mayores de 13 años.



ESPACIO AUTOR

Continúa “Zona de interés”, ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes (entre otros) y nominada a cinco Premios Oscar: Mejor Película, Director, Película extranjera, Guión Adaptado, Sonido.

Este largometraje dirigido por Jonathan Glazer está protagonizado por Christian Friedel y Sandra Hüller, quien además cuenta con una nominación en los Oscar por su actuación en “Anatomía de una caída”.

La película se centra en el comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su esposa Hedwig mientras se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín cerca del campo.

Es un relato desgarrador sobre el Holocausto narrado de forma totalmente original y distinta a todo lo que se haya visto. Con un tratamiento único del sonido que hiela la sangre, muestra la banalidad del mal y nos dejará pensando durante horas (o tal vez días) después de haberla visto.

Se exhibirá de viernes a martes a las 21:30, subtitulada y con una entrada general de $1600. Tiene una duración de 104 minutos y es apta para mayores de 13 años.



SEGMENTO FAMILIAR

A las 18:15, las familias podrán seguir disfrutando de esta nueva propuesta animada de los estudios Disney denominada "Wish: el poder de los deseos".

La historia presenta a Asha, una nueva princesa que se embarcará en un viaje de fantasía y valentía a través de un reino mágico donde los deseos pueden, literalmente, hacerse realidad.

Se proyectará en su versión 2D doblada, con una entrada general de $1600. Tiene una duración de 92 minutos y es apta para todo público.



PROMOCIONES 2X1

Continúa la promoción 2x1 en entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, sábado y domingo, que sean adquiridas con tarjetas de débito o crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

Además, todos los días lunes y martes el cine ofrece también la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.