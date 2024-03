9 de Julio debutará visitando a Douglas Haig

Cuando todo hacía suponer que el martes venidero se iba a dar la definición de la forma de disputa del Federal A, finalmente el Consejo Federal resolvió este viernes adelantarse y terminar con los trascendidos, oficializando las cuatro zonas y el formato de competencia, a la vez que ratificando el 24 de marzo como fecha de arranque.

9 de Julio de Rafaela fue incluido en la Zona 3, junto a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Defensores de Pronunciamiento, Sportivo Las Parejas, Sp. Belgrano de San Francisco, Defensores de Villa Ramallo, Douglas Haig de Pergamino, El Linqueño de Lincoln e Independiente de Chivilcoy.

Por su parte, Unión de Sunchales fue incluido en la Zona 4 del norte del país, con: Central Norte de Salta, Juventud Antoniana de Salta, Boca Unidos de Corrientes, Sol de América de Formosa, San Martin de Formosa, Sarmiento de Resistencia, Sarmiento de La Banda y Crucero del Norte.

Como dato saliente, en esta oportunidad ya no serán cuatro rondas todos contra todos, sino dos rondas, y luego los cinco primeros (en zonas de diez), o cuatro primeros (en las zonas de nueve), avanzarán hacia una zona Campeonato, y los que no clasifiquen a una ronda Reválida.

Allí en zona Campeonato, se armarán dos zonas de nueve equipos, clasificando primero y segundo de cada una de ellas para ir por el ascenso, en semifinales y final.

Los equipos que jueguen la Reválida tendrán como premio el partido con el equipo de la B Metropolitana por un ascenso a la B Nacional.

Douglas Haig de Pergamino será el primer rival de 9 de Julio, el 24 de marzo en la provincia de Buenos Aires. Se trata del equipo finalista de la edición 2023.

Primera fecha (24/3): Sp. Belgrano vs. Sp. Las Parejas; Douglas Haig vs. 9 de Julio; Independiente de Chivilcoy vs. DEPRO y Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. El Linqueño. Libre: Defensores de Villa Ramallo.

Segunda fecha (31/3): El Linqueño vs. Independiente; DEPRO vs. Douglas Haig; 9 de Julio vs. Sp. Belgrano de San Francisco y Sp. Las Parejas vs. Defensores. Libre: Gimnasia.