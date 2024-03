Sunchales : " la ciudad la vamos a construir entre todos"

SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- Esta mañana, en el recinto de sesiones "Mirta Rodríguez" se desarrolló una actividad que es fundamental en el ejercicio democrático, en la ocasión, el intendente, Pablo Pinotti, concurrió al recinto para ofrecer un balance de la situación en la que encontró el gobierno local, reconoció la validez de algunos emprendimientos, tuvo términos elogiosos para los ediles, y también ofreció un reconocimiento a la gente del gremio municipal; detalló acciones que fueron dispuestas, habló de proyectos y lanzó una convocatoria a la comunidad para un trabajo conjunto, seguidamente reproducimos el texto completo del mensaje,

En esta, mi primera apertura como intendente, con profunda responsabilidad y gran compromiso, vengo a informarles a la ciudadanía y a sus representantes en el Concejo Municipal acerca de la situación del Departamento Ejecutivo, lo trabajado hasta el momento y lo que proyectamos para este 2024.



Como todos ya saben, nuestros comienzos en la gestión no han sido fáciles. Hemos recibido una administración local débil, poco eficiente, cerrada al diálogo y al trabajo conjunto con instituciones, poco cualificada y tecnificada. Además, nos encontramos con una gran deuda que ponía en peligro cualquier iniciativa que pudiéramos proyectar para trabajar en políticas públicas locales para la ciudad.



Recibimos una gestión con un nivel de recaudación del 70% y una deuda flotante que, en diciembre de 2023, rondaba los 87 millones de pesos registrados según el sistema, además de aproximadamente 15 millones de deuda correspondiente a pagos no realizados a proveedores por servicios brindados antes del 10 de diciembre de 2023, los cuales no fueron asentados en el sistema. Por otro lado, se identificaron obras de pavimento, cordón cuneta y cloacas con diferentes porcentajes de pagos por parte de los contribuyentes, cuyo dinero fue utilizado para otros destinos. Esto representa hoy un pasivo de alrededor de 90 millones de pesos en obras que deben realizarse y para las cuales los fondos no están disponibles. Entre estas obras se contemplan la repavimentación en calle Lisandro de Latorre y en el Barrio Cooperativo, así como obras de pavimento nuevo en las calles Vélez Sársfield entre Zapiola y Antártida Argentina, calle Balcarce, calle Oroño y calle Balbín entre Grierson y Peñalosa. También falta ejecutar obras de cloacas en el Barrio Sur.



Algo similar ocurrió con la retención de cobros destinados a transferir a instituciones de bien público según lo dispuesto por ordenanza. En buena parte, estos fondos fueron retenidos, pero no se realizó el correspondiente pago a instituciones como el SAMCO, Bomberos, Policía, entre otras. Son más de 15 millones de pesos que debían abonarse a estas instituciones y nunca se hicieron los pagos correspondientes.



Sumado a ello, la Unidad de Coeficiente Municipal (UCM), en un acto que consideramos demagógico, no se actualizó durante 6 meses, en un contexto de la inflación más alta de los últimos tiempos. Esto resultó en un déficit en las cuentas públicas, reflejado en endeudamiento, desinversión y falta de mantenimiento de los edificios y maquinarias con las que se debían hacer obras y brindar servicios. Paralelamente, los ingresos por coparticipación que le corresponden al Municipio fueron en declive, llegando a caer en el mes de febrero en 20 millones de pesos.

Respecto a la administración interna, el sistema municipal RAFAM, utilizado por la Municipalidad según contrato con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (quien tiene la propiedad), solo era operado de manera global por funcionarios políticos. Ningún personal de planta sabía cómo utilizarlo de manera amplia, lo que dificultó el procesamiento de los asientos contables, así como la labor de las diversas áreas de compras, contrataciones y tesorería al comienzo de nuestra gestión. Esta complicación se manifestó en el proceso de aprobación del presupuesto 2024, que, habiéndose cargado por la administración anterior, no reflejaba lo planificado para el presente año. Gracias al esfuerzo realizado por las distintas áreas del Departamento Ejecutivo Municipal y luego de un arduo trabajo, hemos podido subsanar este problema y hoy en día podemos operar el sistema sin dificultades. Agradecemos también la colaboración del Concejo por su acompañamiento en su aprobación.



Ante este complejo escenario, nos hemos abocado en estos meses a la tarea de recomponer las arcas municipales, ordenar la gestión municipal, transparentar las acciones de gobierno, tomar control sobre los sistemas contables y adecuar la planificación de todas las áreas para poder brindar respuestas a los vecinos de nuestra ciudad.



En primer lugar, trazamos en materia de FINANZAS PÚBLICAS ejes prioritarios de trabajo orientados a implementar un sistema de administración financiera municipal más ágil, confiable y transparente. Esto implicó la introducción de reformas organizativas, estructurales y de normas y procedimientos necesarios para un manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos, destinados al cumplimiento de los objetivos del Estado. Como parte de este proceso, se procedió a establecer facilidades de cobro y pago mediante la implementación de convenios de compensaciones, la puesta en funcionamiento de herramientas de recaudación que no eran conocidas, como el descuento del 20% en tasas por pago anual y descuentos del 35% sobre intereses en pagos de deudas. Además, se estructuraron planes de descuentos en tasas por la adhesión a la boleta digital, que se reflejarán en las boletas correspondientes a partir del mes de abril en adelante, con el objetivo de economizar recursos y cuidar el medio ambiente.



La regularización de pagos a proveedores, logrando acuerdos con los mismos mediante planes de pago, se consideró un tema clave para asegurar la gobernabilidad. Muchos proveedores, al momento de asumir la gestión, se mostraban reticentes a celebrar contratos u operaciones comerciales con el gobierno municipal debido a la falta de pago por parte de este último. Gracias al saneamiento del vínculo con una gran cantidad de proveedores desde el primer mes, hemos podido adquirir gasoil, ripio, cubiertas y otros insumos, cumpliendo con los plazos acordados.



Hoy estamos trabajando en la digitalización de los procesos de compras, los cuales incluirán un registro de proveedores web donde cualquier proveedor podrá registrarse en el sistema y dar inicio al proceso de habilitación correspondiente, lo que transparentará la relación comercial, cotizaciones, pagos, entre otros aspectos.

También hemos iniciado el proceso de cobro de deudas mediante intimaciones, por un monto que asciende a aproximadamente 2000 millones de pesos.



Por otra parte, nos dimos a la tarea de revisar todos los gastos de la Municipalidad, como por ejemplo las pólizas por accidentes personales que se estaban pagando innecesariamente, logrando reducirlas de 400 a menos de 100. Asimismo, hemos regularizado las rendiciones de cuentas pendientes con el Gobierno Provincial que obstaculizaban el envío de fondos al gobierno local. Hasta la fecha, ya hemos presentado las 12 rendiciones que se adeudaban de la gestión anterior.



Un tema crítico que hemos podido resolver y nos complace anunciar es que en febrero hemos logrado eliminar la necesidad de realizar giros en descubierto para el pago de sueldos a empleados y monotributistas de la municipalidad. Esto nos ha permitido evitar el pago de intereses costosos, que solo en 2023 representaron más de 16 millones de pesos en concepto de intereses.



Nos vimos en la obligación de presentar ante el Concejo la actualización de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM). Esta medida no fue caprichosa; la municipalidad brinda bienes y servicios a la ciudadanía, cuyos costos han aumentado considerablemente. Por tanto, era necesaria la recomposición de una UCM que tenía un retraso de 6 meses en un contexto inflacionario con una acumulación del 211% anual.



El valor de actualización solicitado para el mes de enero fue del 60%, lo cual estuvo muy por debajo de lo requerido. En diciembre, por ejemplo, la diferencia entre el valor real y el exigido fue superior al 100%. Aunque aún con la actualización no se logra cubrir los aumentos por inflación, el esfuerzo realizado por esta gestión para hacer más eficientes los gastos y la gestión de recursos, hicieron posible la continuidad de los servicios en estos meses.



En materia de personal, recibimos una administración completamente desordenada, en la que no se contaba con información centralizada sobre las personas en relación laboral con el Municipio. Mucho menos existían criterios claros sobre las condiciones de contratación y funciones para los distintos puestos de trabajo. Esto nos obligó a trabajar intensamente desde el inicio de la gestión en un relevamiento exhaustivo que nos permitiera ordenar las áreas y ajustar la disposición de personal según las necesidades de los procesos y servicios de cada secretaría. Como resultado, se establecieron algunas rescisiones de contratos y servicios, se redefinieron condiciones de contratación y criterios de retribución, se reubicaron personas y se llevaron a cabo traslados de servicios para optimizar la inversión de recursos. Además, en el marco de la ordenanza que hemos enviado al Concejo para su aprobación, la cual dispone la adhesión al Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, se constituyó una Comisión revisora de actos administrativos para analizar los procedimientos por los cuales se concretaron los 52 pases a planta en el último año de la gestión saliente.



Profundizaremos esta línea de trabajo con el objetivo de lograr un ordenamiento completo de la administración de personal y recuperar las oportunidades de carrera administrativa. Esto garantizará que el municipio cuente con una estructura adecuada y apta para brindar servicios de calidad, independientemente del gobierno de turno. Además, la gestión eficiente de los procesos permitirá optimizar los gastos e inversiones en recursos, mejorar el desempeño del personal y garantizar el compromiso con el servicio al ciudadano.



En materia de Seguridad ciudadana y Convivencia nos hemos concentrado en la profundización del programa municipal de seguridad dándole un enfoque multisectorial e integral, incluyendo la visión y participación de la comunidad, y fortaleciendo abordajes preventivos y de fortalecimiento de lazos comunitarios. La primera medida tomada ha sido la de la jerarquización del área desde lo institucional (que ha pasado a ser una subsecretaría con una dirección, 5 subdirecciones y un área específica). También trabajos en lo relacional, como en la apertura al diálogo con vecinos e instituciones sociales y de seguridad, sin descuidar la necesidad de introducir mejoras organizativas, tecnológicas y de profesionalización de sus equipos.



Al momento de asumir, encontramos en las áreas abocadas a la seguridad un equipamiento tecnológico deficitario, limitado, desactualizado y graves problemas de infraestructura de las oficinas en que se desempeñaban. Los 4 móviles y la moto en posesión de la GUS y oficiales de tránsito (que ya de por si son insuficientes), han cumplido sobradamente su ciclo de vida útil y, por falta de mantenimiento preventivo en los últimos años se encuentran en estado inaceptable, lo que obliga a una reparación permanente de los mismos con su consecuente gasto de dinero y tiempo fuera de servicio.



Respecto al personal, y teniendo en cuenta que es un servicio que se presta las 24 hs., es escaso dificultándose la cobertura requerida. A su vez, los agentes no cuentan en general con capacitación, ni con los elementos básicos para su función (equipamiento de comunicación, linternas, balizas), la indumentaria provista es inadecuada, y la ausencia de protocolos y controles repercute en el funcionamiento de estas áreas.



Finalmente, la relación con la comunidad se encontraba deteriorada y hasta nula en varios casos. El área trabajaba totalmente desarticulada con las demás del ejecutivo sin una acción conjunta a problemas multicausales.



Ante esta realidad, fue tarea de relevancia la reconstrucción de la relación con los actores de la comunidad como asociaciones vecinales, Cámaras, Agrupaciones comerciales e industriales, ONG´s, y comunidad en general. También se tejieron lazos de cooperación y acciones conjuntas con las distintas agencias policiales de la ciudad y con el MPA. Continuaremos por este camino, profundizando el trabajo conjunto con policía y el MPA en el esclarecimiento de hechos delictivos, en la persecución de presuntos malhechores y en la detección de puntos generadores de actividad criminal. Asimismo, se intensificarán los controles e inspecciones en el tránsito vehicular a fin de adecuar la vida sunchalense a las normas vigentes en pos de la protección de todos los vecinos y vecinas.



Se ha operativizado el Consejo Ejecutivo de Seguridad con la participación activa de los distintos Jefes policiales y la asistencia del Fiscal General de Rafaela, Dr. Vottero. Como resultado, ya se encuentra en marcha la coordinación de distintos operativos conjuntos para afrontar delitos específicos como el robo de cables, motos, equipos electrónicos y microtráfico de estupefacientes.



Hacia adentro de la administración, se establecieron responsabilidades, protocolos de actuación y controles sobre los gastos y recursos. También se procedió a la puesta en servicio, reparación o adquisición de elementos y equipos según un orden prioritario para la prestación del servicio y estamos dando pasos en firme para la actualización de equipos tecnológicos, adquisición de materiales e incorporación de más cámaras al sistema de video vigilancia conjuntamente con la selección mediante concursos transparentes del personal capacitado necesario para poder operarlos. Para ello, estamos trabajando en una diplomatura en Seguridad Ciudadana para Municipios con la Universidad del Gran Rosario que será puesto en marcha en el segundo cuatrimestre de este año.



Paralelamente, estaremos relanzando el Programa “Ojos en Alerta” como herramienta fundamental para la prevención, persecución del delito y afianzamiento comunitario.



Nos encontramos confiados en que estas líneas de trabajo combinadas con otras orientadas a la apropiación de los espacios públicos a partir de actividades culturales y deportivas y de la participación ciudadana que permitan la construcción de lazos comunitarios, redundarán en la reducción de los niveles de violencias y conflictividad social así como en la prevención de delito.



En materia de Seguridad vial, finalizada la Emergencia declarada por el Concejo Municipal para el año 2023 y a instancias de este Concejo, se comienza el trabajo en un Plan Integral de seguridad vial con el asesoramiento del Dr. Horacio Botta Bernaus y el Ing. Lucas Faccelo y la conformación de un equipo de profesionales de la Municipalidad de Sunchales. Se están concretando reuniones de trabajo con representantes de los diferentes sectores de la comunidad, como también, encuestas a la ciudadanía con el objeto de contar con información e incluir a la comunidad en la elaboración del Plan de “Movilidad Segura” que posibilite avanzar hacia una mejor convivencia de todos los actores que transitan las calles de la ciudad. La semana pasada ya comenzamos a trabajar con directivos de escuelas que requieren del corte de calle para ingreso y salida de alumnos al establecimiento, con miras a proponer una respuesta superadora a la presente y esta semana es se hizo el lanzamiento oficial en una reunión de trabajo con los referentes institucionales.



Paralelamente, se han retomado las actividades del Observatorio de Seguridad Vial con la activa participación de Fundación Sancor Seguros y ADESU y se establecieron firmes relaciones con la APSV para la prevención de accidentes de tránsito.



En materia de Protección Civil, hemos puesto en marcha la JUNTA DE PROTECCIÓN CIVIL LOCAL, dispuesta por ordenanza y que había tenido muy poco o nulo funcionamiento en los últimos años. Se concretaron las reuniones necesarias para garantizar una articulación real y una pronta y efectiva respuesta en la emergencia. Hoy, sus integrantes se encuentran diariamente comunicados e informados de las novedades que puedan surgir en materia climatológica o siniestral, convocándose rápidamente ante un evento para dar respuestas a la comunidad. Producto de esa articulación fue la eficiente respuesta lograda en coordinación con todos los actores de la Junta de protección civil en la tormenta que azotó Sunchales el 28/12 dejando como saldo gran cantidad de daños en el arbolado y en viviendas.



Respecto a las Obras y Servicios Públicos, también nos hemos encontrado un panorama muy crítico. No hace falta describir en demasía lo que todos y todas vivimos a diario: más del 40% de calles sin pavimentación y un alto porcentaje de las calles pavimentadas sin mantenimiento, con 580 cuadras de ripio que requieren un gran esfuerzo de mantenimiento en especial en los meses lluviosos de verano, con un sistema de iluminación deficiente (compuesto en gran parte por lámparas incandescentes y tableros deteriorados) y cuadrillas de mantenimiento sin mando, preparación y planificación. Nuestros espacios verdes no cuentan con el mantenimiento adecuado y tanto estos como el arbolado en general de la ciudad dependen de un sistema de mantenimiento en un 100% tercerizado por falta de equipamiento de la municipalidad para poder asumirlo.



Frente a esta situación, el corralón municipal, pilar para llevar adelante al conjunto de obras y prestar los servicios de competencia de la municipalidad, se encuentra devastado. Con un parque de maquinarias en estado de abandono y condiciones edilicias que vulneran la seguridad de todo el personal.



De acuerdo a un primer relevamiento realizado por la Secretaría de Gestión Territorial y Ambiental, del material rodante que estaba en circulación, muy pocos cumplían con la normativa vigente referida a leyes de tránsito y de seguridad laboral y gran cantidad de vehículos y maquinarias se encontraban fuera de servicio y a la espera de su reparación al momento de nuestra asunción. De las 6 motoniveladoras en posesión de la Municipalidad (5 autopropulsadas y 1 de arrastre), sólo funcionaban 2 y de las 2 retroexcavadoras, sólo 1. Respecto de los 2 camiones atmosféricos se encontraba operativo 1. El otro, que se encontraba fuera de servicio tenía un costo de reparación muy elevado. Por su parte, de las 2 desmalezadoras solo 1 tenía posibilidad de utilización. También tenemos dos camiones de riego muy viejos y que deben ser reemplazados lo antes posible.



Dada la triste realidad podemos afirmar que el municipio se encuentra al límite de sus capacidades de funcionamiento, y por ello, hemos avanzado en el fortalecimiento del área de suministros del corralón (que nos permite brindar una respuesta más rápida en el funcionamiento cotidiano de las maquinarias) así como en la puesta a punto de todo el material rodante y la renovación y ampliación del parque automotor. En este sentido, se encuentra abierta una licitación para la compra de un motor para una de las motoniveladoras que estaba en desuso que nos va a permitir tener un servicio más eficiente y cumplir con servicio en el ámbito rural. También, siguiendo nuestro espíritu de cooperación público/privada se realizó un comodato con la Cooperativa 1 para el uso de una motoniveladora de arrastre que ya está brindando respuesta.



En los próximos días estaremos presentando al concejo un proyecto de ordenanza solicitando la autorización de endeudamiento para la compra de 3 utilitarios nuevos que funcionarán en las distintas cuadrillas del corralón municipal y que nos permitirá sacar de circulación a los tractores que no cumplen con normativa vigente.



Respecto al Sistema de Recolección de Residuos, nos encontramos con una situación sumamente preocupante. El predio de disposición final como todos y todas ya saben, presenta serias carencias no solo estructurales sino también estratégicas. Comenzando porque la disposición se realiza en un terreno que no se encuentra apto y conlleva un gran daño ambiental y para la salud de sus ciudadanos. Existe un fallo del Poder Judicial de la Provincia de agosto de 2022 en el que se intima a la Municipalidad de Sunchales a concretar el proyecto de la nueva planta de tratamiento de residuos construyendo el Complejo ambiental Sunchales en un plazo de dos años y sobre el que la gestión anterior no avanzó adecuadamente. Mientras tanto, en el sitio de disposición actual tampoco se contaba al momento de la asunción con un plan de respuesta inmediata ante la contingencia ambiental. Hemos avanzado en este sentido en tercerizar el servicio de guardia las 24 hs para ser más eficientes y evitar el cirujeo, estamos en proceso para mejorar la iluminación del predio, adquirimos una retroexcavadora con oruga y pusimos a disposición un topador municipal para el fortalecimiento de los trabajos de excavación y movilización de tierra, mejoramos el servicio de mantenimiento en general y ampliamos los acopios de tierra para actuar con inmediatez ante un eventual incendio. Estamos sosteniendo reuniones con funcionarios del Ministerio de Ambiente de provincia para avanzar lo más rápido posible en la puesta en funcionamiento del nuevo Complejo ambiental.



También, necesitamos realizar mejoras en las otras etapas del sistema de recolección. Existe escasa concientización ciudadana que repercute en una baja participación en el servicio de recolección diferenciada. Por ello, hemos comenzado a trabajar en programas de concientización en escuelas, instituciones de todos los ámbitos, empresas y ciudadanía en general, cuyo objetivo persigue aumentar la eficiencia en la separación en origen y la recuperación de materiales. También diseñamos una estación de clasificación de residuos de pequeña escala en las instalaciones del corralón cuyo fin es actuar como pequeño centro de almacenamiento transitorio para los residuos secos generados en pequeños volúmenes, logrando mayor cercanía entre los puntos de disposición de materiales y la ciudadanía.



Por otro lado, la insuficiente capacitación de recolectores y personal afectado a las tareas de recolección, repercute no solamente en el sistema de recolección sino también en la propia salud y seguridad de los trabajadores.



Redoblaremos nuestros esfuerzos para alcanzar una gestión integral de residuos sólidos urbanos, confiable, eficiente, estratégica, con mayor porcentaje de adhesión al servicio de recolección diferenciada y un mayor compromiso ciudadano para proteger el entorno.

Estamos trabajando en un nuevo sistema de recolección que abordará el tema en sus diversas aristas y que se pondrá en vigencia a partir de junio del 2024.



Respecto al Sistema cloacal, nos encontramos con un sistema desbordado y aproximándose a un estado de abandono, producto de la desidia y falta de interés en el mantenimiento de las estaciones elevadoras en los últimos años. Para normalizar el sistema cloacal que posee doce estaciones elevadoras se requiere la inmediata inversión de 70 mil dólares para la reparación y adquisición de bombas cloacales para poner en funcionamiento el sistema y evitar el desborde actual de líquidos cloacales a la calle. En estos pocos meses de gestión ya se avanzó con la compra de una bomba y se puso en funcionamiento una de las estaciones elevadoras que estaba paralizada en barrio Sancor. Asimismo, se han presentado para su financiamiento por parte del gobierno provincial, la solicitud de 2 bombas cloacales, una de 4´´que se ubicará dentro de las estaciones cloacales dentro del ejido urbano y una de 6’’ que tendrá su ubicación en la estación ubicada en las lagunas de tratamiento cloacal. Por otro lado, se tendrán que cambiar aproximadamente 4100 (tres mil) metros de cañería obsoleta, para la cual se debe diseñar una logística de prioridades y avances constantes para poder lograr que el sistema funcione.

Además, nos encontramos en la búsqueda del financiamiento para la puesta a punto, ordenamiento y control de 4 estaciones elevadoras en el 2024, la ampliación de la capacidad de cloración que dispone el sistema de lagunas de depuración de líquidos cloacales y la reparación de taludes de contención, así como la construcción de una nueva cámara de contacto para asegurar la calidad microbiológica del vertido según los parámetros establecidos por ENRESS.



Respecto a las CALLES, se prestará atención principalmente en el mantenimiento de las mismas, tanto sean de asfalto o ripio. Para el cual mensualmente se provee material adecuado para el bacheo de las mismas y para complementar, dentro del plan Incluir Seguridad un pedido de 900tn de material granítico (ripio).



El alumbrado público sufrirá una constante renovación, estamos en proceso de recambio de las actuales lámparas por lámparas led. Se ejecutará el presupuesto proveniente de Obras Menores 2021, actualmente en licitación, para la compra de 55 artefactos led y 10 farolas circulares led. Como complemento, se esperan los fondos de Obras Menores 2023 para la compra de 110 luminarias led. Además, se presentaron planes Incluir Seguridad, que totalizan 110 artefactos led. Para este año se esperan recambiar las lámparas actuales por lámparas led, un total de 275; trabajando a la par en la colocación de nuevas columnas y artefactos de alumbrado público en áreas que aún no cuentan o que deberán remplazar el sistema colgante actual.

Un tema que nos preocupa y ocupa es el SunchaLote Si bien hemos recibido este loteo con un avance significativo en obras de pavimentación, ripio, cordón cuneta, alumbrado público, veredas y arbolado, aún faltan 500 metros de cañería para la provisión de agua potable, parte de la obra de cloacas y una inversión estimada en 600 millones de pesos (al mes de junio de 2023) para la construcción del campo de salida, exigido por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) desde el inicio del proyecto y para la cual no se cuenta con financiamiento. Esta obra es esencial para obtener la aprobación final del proyecto por parte del Gobierno Nacional. Su falta, impide avanzar en los trámites catastrales necesarios para la escrituración. Ya hicimos una presentación técnica en EPE para la actualización del presupuesto, e iniciamos búsquedas de posibilidades de subsidio y financiamiento en los entes correspondientes, así como en el sector privado. Asimismo, en las próximas semanas estamos iniciando un proceso de auditoría para determinar qué es lo que sucedió, y por qué se omitieron los 600 millones de pesos de esta obra en los cálculos de viabilidad de la misma. Queremos dar una respuesta cuanto antes a todas las personas afectadas.



Respecto al Área de Promoción Industrial apenas asumimos nos hicimos cargo de un ANR de Nación para pavimento, iluminación, cámaras de seguridad, tanques de depósito de agua para bomberos y una barrera automática. Para ello, hicimos un nuevo llamado a licitación (ya que la anterior había quedado desierta) y adjudicamos el proyecto que ya comenzó a ejecutarse y hoy cuenta con un 50% de avance en pavimento y a la espera del inicio de las demás obras, ya adjudicadas.



Por otro lado, se encuentra aprobada la etapa 2 de caminos de la ruralidad, la cual contempla aproximadamente 25km de ripiado en el sector de Escuela N°806 (Ristorto) priorizando la conexión de la escuela y la extracción de la producción láctea. Trabajo que se lleva a cabo mediante la Contribución por mejoras por parte de los vecinos y administración en conjunto con la Sociedad Rural.



En las próximas semanas también estaremos poniendo en marcha un programa para la reparación de veredas, así como la ejecución de veredas nuevas. El mismo será de participación voluntaria y consistirá en la colaboración de la Municipalidad con los frentistas disponiendo de cuadrillas de operarios para las obras.



En materia de Desarrollo Humano y promoción de Derechos, estamos trabajando denodadamente en garantizar la igualdad de acceso y de oportunidades a la vida social, cultural y política a toda la ciudadanía, garantizando especialmente a los sectores más vulnerables de la población el acceso a servicios de protección y cuidado.



Para ello uno de los primeros pasos que estamos dando es la refuncionalización y fortalecimiento del funcionamiento del NIDO. Este espacio institucional que debe ofrecer oportunidades de desarrollo integral de las personas se encontraba en diciembre con serios problemas en su funcionamiento como la escasa información sistematizada y registrada de las intervenciones (y por tanto la imposibilidad de seguimiento y control de los casos), la desorganización, desarticulación y fragmentación en el funcionamiento de los equipos, el desconocimiento de roles y funciones por parte del personal, entre otros. Al no contemplar dispositivos apropiados de abordaje, en muchas ocasiones las demandas quedaban sin respuesta, repercutiendo en un fuerte rechazo de algunos sectores de la sociedad así como de otros ámbitos institucionales que requerían la articulación con los equipos del NIDO. Podríamos decir que las intervenciones muchas veces en vez de llevar a niveles progresivos de autonomía de las personas, generaban la dependencia de los programas sociales.

Esta situación se torna más preocupante aún si se contempla el crítico momento económico en que se encuentra la economía Argentina que repercute fuertemente en las prestaciones sociales que brinda el Municipio. Sólo por mencionar algunos ejemplos, hemos tenido que incorporar en este último mes a 50 familias al módulo nutricional totalizando unos 480 módulos nutricionales, un 60% de las personas que se les cubría un porcentaje del costo de la medicación o de viáticos para tratamientos ya no pueden afrontarla abandonando en muchos casos los tratamientos si el gobierno local no les da una respuesta. Se incrementaron las solicitudes de cobertura de servicios del hogar, anteojos, planillas, útiles escolares (debiendo atender las necesidades del inicio escolar de 260 niños/ adolescentes).



Comenzamos también aquí por la reorganización de la estructura interna de trabajo, las funciones y misiones de los equipos, la revisión de su desempeño, el establecimiento de lineamientos claros de atención, dedicación a la escucha, criterios de derivación, registros de intervención, modelos de elaboración de informes, sistemas de seguimiento, entre otros.



Asimismo se constituyó, ante la creciente de demanda de mejoras habitacionales, un equipo para el abordaje de estas situaciones habitacionales y, tras un minucioso relevamiento de los domicilios ya se ha podido dar respuesta al 40 % de las solicitudes. En algunos de los casos se trabaja en el asesoramiento para el auto construcción, seguimiento de obra, devolución de materiales en cuotas, entre otras modalidades.



Respecto de la SALUD a nivel local, a través de la planificación se ha obtenido una mejor cobertura en el 1er nivel de atención con los recursos posibles y con articulación de los 3 centros de salud, hospital local y áreas del municipio. Ejemplo de ello son los operativos de rastrillajes por dengue que se están realizando en la ciudad.



Por otro lado, se ha profundizado el trabajo en consumos problemáticos y se ha incorporado al equipo que venía trabajando como parte del equipo de Salud Mental bajo la órbita de salud con un importante despliegue de acciones en territorio, en prevención, promoción y articulación. Además, se brinda asistencia a instituciones que requieran de acompañamiento.



En relación al CEMUSA (Centro Municipal de Salud Animal) estamos trabajando en preservar la salud animal y su implicancia en el desarrollo de la comunidad bajo los conceptos de salud pública. Se están realizando alrededor de 130 castraciones gratuitas mensuales, junto a inspecciones y habilitaciones, vacunación antirrábica y desparasitación, atención de salud animal, educación orientada a generar una cultura de tenencia responsable de mascotas. También se programa la implementación de proyectos y talleres escolares en los tres niveles educativos y en la educación ciudadana a través de charlas y difusión en medios de comunicación sobre tenencia segura y responsable de mascotas y se lleva adelante una articulación institucional con asociaciones, fuerzas públicas y justicia, entre otras, para la intervención en poblaciones de animales problemáticas dentro de la localidad.



Una gran preocupación, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo para la economía de los hogares sunchalenses es el de asegurar niveles de nutrición adecuados para grupos familiares que reciben asistencia del Gobierno Local. Estamos trabajando en el mejoramiento de menúes y las porciones según valor nutricional. Hemos encarado un relevamiento de los titulares y su grupo familiar, que reciben alguno de los diferentes tipos de módulos nutricionales con el fin de mejorar el servicio, optimizar el recurso, garantizar la accesibilidad, conformar una base datos digital de la información, detectar la necesidad de otras intervenciones (visitas domiciliarias, entrevistas) o derivaciones a otros equipos. Próximamente iniciaremos con el servicio de viandas el mismo relevamiento.



También estamos planificando reformas edilicias para optimizar el espacio físico de la cocina en dos etapas, una que inicia este mes. Todo ello lo estamos haciendo aún con fuertes recortes en los programas nacionales de alimentación, que no están llegando a provincia y, por tanto, esta última, no envía a municipios y comunas. Estos recortes y retrasos en las partidas de asistencia a comedores y algunas tarjetas alimentarias como la de celiacos y Alimentar. Es decir, frente a un panorama social crítico, y con recortes de fondos provenientes de otros niveles gubernamentales, el municipio se está haciendo cargo con recursos propios de prácticamente todas las demandas de cobertura alimentaria.



Por otro lado, apenas asumimos, pusimos en marcha la colonia de vacaciones en la ciudad, tanto para personas mayores (con 60 concurrentes) como para niños y niñas en coordinación con la provincia con 130 concurrentes que pudieron disfrutar de las mismas en el Centro de Educación Física N° 27.



Nuestras personas adultas mayores son prioridad en nuestro gobierno, por ello hemos iniciado diversas acciones de capacitación al personal que brinda los cuidados dentro de las residencias de la ciudad y se continúa con el sostenimiento de plazas de un significativo número de personas mayores. A partir del mes de marzo en los centros residenciales se implementará un proyecto que incluye propuestas deportivas, recreativas, culturales, psicoeducativas, de articulación con los programas sociales productivos. También en este mes comenzará “Abuelos en Acción” incorporando a la propuesta deportiva el acompañamiento de psicología y terapia ocupacional con el fin de realizar un trabajo de estimulación cognitiva.



Por otro lado, en conjunto con las vecinales hemos trabajado en un programa de intervención focalizada en las escuelitas de fúttbol que permitirá la realización de la evaluación de salud de cada niño que asiste al espacio deportivo y el abordaje social al niño y su grupo familiar, detectar situaciones de salud, generar articulaciones con equipos e instituciones. Se estima estar abordando una población cercana a los 400 niños entre 6 a 12 años a partir de marzo de 2024.

También en el mes de marzo iniciaremos el “Ser Jóvenes Recreativo” para niños y niñas de 10 a 13 años: un espacio de encuentro, expresión, y restitución de derechos. Esperando tener un alcance territorial importante dado que estos espacios están centralizados en núcleos barriales donde se requiere de una mirada sobre las infancias y adolescencias integrales y restitutivas.



Llevamos adelante estas acciones y emprenderemos muchas más a largo plazo porque estamos convencidos que debe ser prioridad la inversión social y en las políticas de reparación, promoción de derechos e igualdad de oportunidades. Entendemos la cuestión social desde una mirada integrada garantizando el acceso a la salud a la educación, a la cultura, el deporte, promoviendo el empleo de todos y principalmente de los sectores más vulnerados. Y en estos tiempos de crisis tan encrudecidos es nuestra tarea no perder de vista desde el rol que nos toca, desde la proximidad y sensibilidad, trabajar con el otro como un sujeto de derechos y como un igual al que le debemos prestar atención, cuidado y, sobre todo abrirle puertas para una vida mejor



Por ello también hemos dado mucha relevancia a la Educación y Cultura Sunchales presentaba un gran déficit en propuestas culturales y sociales de valor, que fomenten la participación, el diálogo intercultural y el respeto por la diversidad, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Creemos en el poder de la cultura para transformar realidades y generar cambios positivos en la sociedad, y trabajamos en esa dirección con el compromiso de seguir construyendo una comunidad más cohesionada y solidaria.



De esta manera priorizamos la generación de propuestas que han tenido gran aceptación entre vecinos como el paseo cultural permanente, los ciclos de cine al aire libre, las actividades de precarnaval y el carnaval. Este último contó con la participación de 12.000 personas que en forma gratuita pudieron disfrutar de este acontecimiento tan tradicional en la ciudad. Se trabajó con instituciones, las cuales participaron haciéndose cargo de los diferentes servicios de bufé garantizando un ingreso de dinero a las mismas, apuntalando desde la gestión la labor diaria que realizan para la sociedad.



Establecimos una relación cercana y amigable como base fundamental para el vínculo con los artistas, trabajadores municipales del área y actores culturales en general, así como también un vínculo interdisciplinario con áreas o sectores directamente involucrados en el desarrollo de las industrias culturales. Iniciamos un vínculo estrecho y sólido con las vecinales, que nos brindaron un panorama integral para articular en forma descentralizada capacitaciones, muestras, ciclos y actividades de alto impacto cultural y social. Nos permitimos colaborar con numerosas organizaciones, instituciones y empresas que durante años desconfiaron del sector público. Pudimos producir eventos conjuntos con beneficios significativos para la comunidad en general.

En cuanto al patrimonio e identidad cultural, comenzamos un proceso de recuperación de los edificios simbólicos de la comunidad, a los fines de devolverles la importancia que otrora tuvieron.

En la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, a pesar de ser un edificio nuevo de gran significado simbólico tuvimos que activar un plan de recuperación para revertir su lamentable situación. El mobiliario necesario para el desarrollo de las actividades es inexistente, en general su equipamiento se encuentra deteriorado, los cerramientos como el cielo raso o el recubrimiento acústico de la sala y equipos relevantes como el cañón proyector no están en las instalaciones.

En el caso de las Excocheras Rotania, este espacio, que debería ser la joya de la cultura al ser un multiespacio de múltiples posibilidades, se ha convertido en un depósito de materiales varios y patio escolar de la escuela 709. Sin mantenimiento en los últimos años, ha sufrido un fuerte deterioro (filtraciones de agua en sus techos, un sistema eléctrico precario y peligroso, paredes, pisos y puertas rotas y despintadas, entre otros). Al comenzar nuestra gestión, se limpiaron las canaletas obstruidas durante años y ya se estableció una agenda de obras para levantar el espacio.

Por su parte, el Liceo Municipal, nos encontramos abocados a la recuperación de la matricula con acciones innovadoras y sostenidas, entendiendo que estos espacios son promotores de la creación artística y cultural, impulsoras de la formación, pero también de la investigación y producción cultural.

Los desafíos en el ámbito cultural son variados y complejos. Actualmente, hemos establecido una agenda público-privada que visibiliza y organiza la oferta cultural permanente en la ciudad. Esto nos permite abordar diversos aspectos artísticos con el objetivo de ofrecer actividades de calidad y relevancia, realzar la cadena productiva de la industria cultural e impulsar la proyección de los artistas locales.

En cuanto a la EDUCACIÓN INICIAL, estamos iniciando un fuerte proceso de cambio de paradigma de los jardines municipales para con el concepto de Centro de Cuidado Infantil a los fines de, en conjunto con el resto de los dispositivos municipales, conformar un sistema de servicios de cuidado y acciones educativas de niños y niñas de 45 días hasta 4 años de edad inclusive. Esto no es un dato menor, ya que representa un crecimiento significativo en cuanto al alcance que tiene la atención y el impacto en el corazón de una familia.

No podemos concebir lo pedagógico desentendido del sistema en el que el niño habita. Debemos tomar medidas al respecto y no podemos pasar por alto la formación inicial, que es la más importante en la impronta que incorporan las personas articulando con diferentes programas que abarquen desde aspectos de formación cultural hasta temáticas vinculadas al ambiente y la salud en general. Además, vamos a acercarnos a las instituciones y a tender puentes con otras instituciones o estamentos provinciales y, si es posible, nacionales, para aprovechar todas y cada una de las propuestas vinculantes.

También planteamos la incorporación de un protocolo serio para el proceso de selección de becas y trabajamos en el tema del boleto rural. Regularizamos lo referido a las rendiciones del FAE para no afectar a las partidas futuras. En lo que refiere a la situación de la Escuela Nro. 709 hemos abordado con seriedad y responsabilidad la búsqueda de la mejor opción a la situación que atraviesa la misma, siempre en articulación directa con los actores provinciales del área educación.

La educación es un componente fundamental del entramado social, ya que está intrínsecamente vinculada con todas las áreas del estado, tanto en el ámbito público como en el privado. Creemos que no solo debemos enfocarnos en las competencias, sino también comprometernos a resolver situaciones que observamos que no están siendo atendidas. Esto implica asumir la responsabilidad necesaria, entendida como la capacidad de responder a las situaciones que se presentan sin desviar la mirada. La integración de la educación en todos los aspectos sociales es quizás la herramienta más valiosa que una comunidad tiene para proyectar un crecimiento sano y equilibrado



También como ustedes saben, una línea de política prioritaria para nuestra gestión es la del Trabajo y Economía Social. Aquí también nos encontramos con programas e iniciativas descuidadas, desarticuladas, funcionando en edificios con bajo o nulo mantenimiento y objetivos poco claros.

Los programas de Huerta y Vivero que se desarrollan en el Parque de Los Encuentros no contaban con las herramientas, materiales e insumos mínimos y necesarios para operar. Con un cuerpo de personal escaso y poco tecnificado carecían de planificación, proyección y agenda diaria. Sólo por brindar un ejemplo, el programa de Microemprendimientos hacía de marzo de 2023 que no otorgaba un proyecto. Tenía un presupuesto de $5.000.000 que fue destinado a otras iniciativas.



En consecuencia, hemos priorizado en estos meses la planificación y el establecimiento de objetivos y metas claras de trabajo orientadas a generar desde la Economía Social y Solidaria, ámbitos de inclusión y accesibilidad, que dejen a un lado el asistencialismo para enmarcarse en la perspectiva de derechos y que prioricen las iniciativas agroecológicas y sostenibles.



También nos abocamos a la profesionalización de las áreas re ubicando e incorporando personal idóneo en la temática,

la articulación con otras áreas, la gestión del monotributo social para la regularización de las cooperativas de trabajo que brindan servicios a la municipalidad con criterios claros de trabajo/servicio y formas de contratación acordes.



Durante este tiempo desde los diferentes programas se promovió la compra de insumos para reparación de herramientas que se evaluaron y podían ser recuperadas, por otro lado se compraron también algunas nuevas con el fin de retomar la prestación de servicios que se habían tercerizado comenzando a generar una dinámica de trabajo sostenido.



Dentro de las acciones productivas que próximamente iniciaran se encuentra la puesta en marcha de la bloquera con el fin de armar ladrillos, estrategias de intervención en auto construcción los cuales impactaran en las políticas de ayudas habitacionales de emergencia. Esto va de la mano de pensar la transversalidad de las acciones entre las áreas de trabajo, y la mirada de abordaje integral de los sujetos con los que trabajamos.



En lo que respecta al ÁREA DE DISCAPACIDAD, sumado a los programas productivos de inclusión, nos encontramos llevando adelante un proceso de atención y asesoramiento especializado. En lo que respecta al transporte, estamos en proceso de acompañamiento a las familias e instituciones para que las mismas tramiten con sus obras sociales la cobertura del mismo.



No nos olvidamos finalmente del trabajo con el entramado productivo de la ciudad. Estamos acordando con las instituciones del entorno empresarial un Censo para conocer las empresas e industrias de nuestra ciudad, así como sus necesidades y desafíos, estamos llevando adelante las obras pendientes en el Área de Promoción Industrial, asesorando respecto de micro créditos, y en la búsqueda de fondos/líneas de créditos que puedan ser útiles para el sector. Asimismo, mantenemos reuniones con universidades para escuchar propuestas de capacitaciones e iniciativas vinculados a la ciencia y la tecnología.