Atlético visita a Nueva Chicago: formaciones, hora y TV

Atlético de Rafaela visitará este viernes a Nueva Chicago en uno de los encuentros que abrirá la 5° fecha de la Primera Nacional, torneo Carlos ‘Titmoteo’ Griguol.



Dicho compromiso, correspondiente a la zona B, comenzará a las 17.00hs, será arbitrado por Fabrizio Llobet y se podrá ver por la pantalla de TyC Sports.



La ‘Crema’ viene de golear 4-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, lo que significó el primer triunfo como local en el año y el segundo en el campeonato. Suma 7 unidades tras el empate alcanzado en la segunda fecha con Mitre. El ‘Torito’, por su parte, llega tras caer por la mínima con San Telmo. En el torneo suma 3 unidades, producto de la victoria ante Almagro, 1-0, en su estreno. Luego cayó con Defensores de Belgrano. Y aún debe completar, 45 minutos, el encuentro suspendido de la fecha 3 ante Chaco For Ever, dodne se imponía 1 a 0. Lo que resta, se completará el próximo martes 5 de marzo a las 17hs.



En lo relacionado a lo futbolístico, Ezequiel Medrán no realizaría modificaciones en relación al once titular que viene de superar al Lobo mendocino. De esta forma mantendría el nuevo dibujo táctico con un 4-4-2.



HISTORIAL. Atlético y Chicago se midieron en 24 oportunidades con 8 triunfos para la Crema y 5 para el Torito. En las otras 11 ocasiones dividieron puntos. Ambos, tienen supremacía sobre el rival en condición de local. La Crema sólo una vez le pudo ganar en Mataderos, igualando en 4 oportunidades y las otras 5 fue para el elenco Verdinegro.

La única victoria, hace 16 años atrás, fue por 2 a 1 y con un golazo de atrás de mitad de cancha del Loco Gustavo Semino.





LAS POSIBLES FORMACIONES Y DATOS DEL ENCUENTRO:

NUEVA CHICAGO: Facundo Ferrero; Adrián Martínez, Tomás Rossi, Stéfano Callegari y Diego Arroyo; Maximiliano Amarfil o Gabriel Altamirano, Tomás Bottari e Iván Maggi; Evelio Cardozo, Facundo Castro y Matías Bergara. Suplentes: Leonardo Díaz, Roque Ramírez, Alejandro Contreras, Agustín Paz, Altamirano o Amarfil, Gaspar Vega, Gustavo Fernández, Ramón Villalba, Ramiro Balbuena. DT: Andrés Montenegro.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Kevin Jappert, Francisco Oliver y Franco Quiróz; Juan Capurro, Matías Fissore, Juan Galeano y Gian Luca Pugliese; Lucas Albertengo y Nazareno Fúnez. Suplentes: Agustín Grinóvero, Rodrigo Colombo, Nicolás Kozlovsky, Iván Bravo, Lisandro Merlino, Luciano Biolatto, Augusto Berrondo, Gino Albertengo y Patricio Vidal. DT: Ezequiel Medrán.