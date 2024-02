Buscan en nuestra zona a un hombre que desapareció en Ciudad Evita

Un hombre de 41 años que se ausentó cuatro días atrás de su casa de Ciudad Evita, en el

partido bonaerense de La Matanza, era intensamente buscado por sus familiares en nuestra zona y en Córdoba, adonde registraron movimientos de su auto hasta este jueves.

Pablo Panozo desapareció el domingo por la noche de su casa de la zona de El Mangrullo, en Ciudad Evita y el último movimiento registrado de su auto, fue en la madrugada de este jueves, en Roca, Córdoba. "Salió a comprar sushi y nunca volvió", describió Ernesto, su hermano.

La familia, a través de sus tarjetas de crédito y débito, además de la telepase de su auto, un Fiat Palio Weekend de color gris oscuro, con patente AB170WR, concluyó que se habría dirigido a Rosario y después a Córdoba por la ruta 9, aunque fuentes de Rafaela sostenían que "hay gente familiar y amigos que me dicen que podría haber estado aquí en Rafaela y que podría haber incluso consumido en determinado comercio, por lo cual no sería extraño que deambule por aquí o por la zona", señalaron.

Pablo mide 1,90, es de contextura mediana, es de piel clara, utiliza pelo castaño corto, al igual que su barba y bigote, y permanentemente utiliza lentes.

"No podemos descartar nada. No sabemos lo que está pasando. No sabemos si lo asaltaron, si se lo llevaron o está atravesando una gran depresión por la muerte de la mamá", expresó Ernesto al sitio No Ficción Web.

"Salió a comprar sushi el lunes por la noche y no volvió más. Es un tipo familiero que estaba afectado por la muerte de mamá y tiene una nena de siete años" llamada Emma, contó.

La madre de Pablo y Ernesto falleció meses atrás por un cáncer, luego de un largo padecimiento, y actualmente su padre se encuentra afectado por la misma enfermedad. La desaparición de Pablo fue denunciada en la comisaría tercera de Ciudad Evita y en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 11 del Departamento Judicial de La Matanza, desde donde fue derivada a la UFI 2 descentralizada que tiene asiento en Gregorio de Laferrere.

Cabe destacar que Pablo está con un tratamiento psiquiátrico desde hace unos meses por la pérdida familiar y le está costando mucho superarla. Su familia siente miedo de lo que pueda hacer ya que se fue sin llevar sus medicamentos del tratamiento.

Recién este miércoles, la familia obtuvo datos de consumo de su tarjeta de crédito, que indicaban que estuvo realizando compras en el centro de la ciudad de Rosario, y luego salió hacia Córdoba por la ruta nacional 9.

Ernesto indicó que los datos que obtienen en forma particular los aportan a la Fiscalía. "Por el momento solo recibimos papeles sellados", expresó. La pareja de Pablo, Florencia, salió a la ruta a buscarlo y por el momento tampoco obtiene mayores datos de policías y personal de peaje. "Parece que solo les interesa hacer multas", se quejó Ernesto.

La familia pide que quien haya visto a Pablo o a su auto, se comunique con los teléfonos: - 1130386508 (Florencia, su pareja), 1135404815 (Ernesto, su hermano) o 1134142930 (Matías, su primo). "El auto no me importa, pero es el vehículo para encontrar a mi hermano", sintetizó Ernesto. (Con información local y de NA).

Pablo está manejando un auto Palio Weekend chapa AB170WR color gris oscuro.