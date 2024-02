Pardini, el nuevo entrenador de Hockey de CRAR

El próximo fin de semana se pondrá en marcha una nueva temporada del torneoque es organizado por la Federación del Oeste Santafesino de Hockey y del cual CRAR volverá a ser parte.



Para este 2024 con nuevo entrenador. Se trata de Pablo Pardini, ex DT de 9 de Julio de Morteros y que regresa al Verde, pero para dirigir al Plantel Superior. En años anteriores supo estar con la sexta y séptima división.

“En lo personal es un desafío bastante lindo, me gusta mucho, es un club que tiene una buena infraestructura, un buen número de jugadoras y un buen nivel”, indicó Pardini en la nota que el propio CRAR presentó en sus redes sociales. “Fue algo que no lo dude, me gustó mucho y espero aportar todo lo que pueda y sepa, ese granito de arena para que CRAR siga creciendo”, agregó.



En relación a los objetivos para la temporada, Pardini apuntó: “Nos estamos preparando para el torneo de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey y sobre todo para los Regionales de clubes. Nos toca la letra E en Corrientes, con la Línea A, y la línea B nos toca en Venado Tuerto, en mayo, y los regionales de inferiores”.



“Tratamos de abarcar todo, tenemos un gran número de chicas para poder cubrir esos frentes y el objetivo es dar lo máximo y pueda salir a flote lo que se viene entrenando”, cerró.