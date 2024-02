Causa Spaggiari: el fiscal Loyola elevó a 179 el número de denuncias y a 408 las estafas

A partir de las 8:20 de la mañana de ayer, en la Sala 3 de los tribunales penales de Rafaela, se llevó a cabo una nueva audiencia de ampliación de imputativa solicitada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el caso de presunta megaestafa conocido como “Caso Spaggiari” en la ciudad de Rafaela.

La audiencia fue breve –duró una hora y veinte minutos- y no se extendió como las anteriores ya que fue eminentemente técnica y no se iría a resolver ninguna situación procesal de los imputados. El fiscal Loyola manifestó que se iba a ampliar la imputación realizada al 28 de octubre del año pasado.

Encabezó la instancia procesal el juez de la investigación penal preparatoria (IPP), Dr. Gustavo Bumaguín, en tanto que representó al MPA el fiscal Dr. Guillermo Loyola, y en representación de las defensas hizo lo propio el abogado defensor particular de los principales imputados en esta causa, Dr. José María Silvela. En representación de las querellas también se encontraban presentes los abogados particulares, Rafael Juárez, Miguel Chiappini y Ainara Hang.



OBJETO DE

LA AUDIENCIA

El objeto de la audiencia para la Fiscalía, era ampliar la cantidad de hechos de estafas a los dos hermanos y a la madre que se encuentran con prisión preventiva. Es decir a Matías Germán S. (45), a Fernando Luis S. (48) y a Mirta Ofelia C. (71).

En cuanto al número de imputados, con la incorporación de Carlos Andrés C. y Cristian Marcelo F. –ambos de 49 años-, en calidad de “miembros de la asociación ilícita y por estafas reiteradas”, arrestados en los primeros días de enero del corriente año, al día de la fecha son 10 los integrantes de dicha asociación ilícita.

La exposición del fiscal Loyola, a los fines prácticos se limitó a mencionar nuevas víctimas que se agregaron al legajo de investigación, sus denuncias, y las fechas y montos de los instrumentos firmados oportunamente; todo ello sin objeciones por parte del defensor Dr. José Silvela, en el sentido de acotar los tiempos de la audiencia.



EN NÚMEROS

Arrancando del hecho 84 cuya víctima era Héctor D., el fiscal Loyola desmenuzó una a una las nuevas denuncias hasta llegar al total de 179 denuncias hasta el momento incorporadas a la Carpeta Judicial en trámite. Considerando además que cada denunciante tiene uno o más contratos, esto lleva a un total de 408 estafas incorporadas a la causa.

La calificación penal es la misma y no sufrió variaciones: “asociación ilícita en carácter de jefe en calidad de coautor y estafas reiteradas” para los hermanos Matías y Fernando S., y “asociación ilícita en carácter de miembro en calidad de coautora y estafas reiteradas” para la madre Mirta C.