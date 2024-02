Jubilados cobrarán desde el martes bono de $70 mil

Jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo, que ascenderá a 134.445 pesos con el aumento del 27,18 por ciento establecido por la Ley de Movilidad, recibirán a partir del martes 5 de marzo un bono de 70.000 pesos, por lo que sumado al haber jubilatorio dará un total de 204.445 pesos.

Por otra parte, quienes tengan "haberes inferiores a 204.445 pesos" recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Así, por ejemplo, un jubilado con un haber de 164.445 pesos recibirá un bono de 40 mil pesos, alcanzando de esta forma los $204.445", confirmó Anses en un comunicado.

Asimismo, el organismo destacó que "los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyos documentos terminan en 0, 1, 2, 3, 4 y 5 recibirán el bono ese día y el resto de titulares de jubilaciones y pensiones lo cobrarán junto a su haber".

El aumento por Ley de Movilidad alcanza a todas las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y a las asignaciones. Con este incremento, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo ascienden a $52.554 a partir de marzo.



JUBILADOS CON MORATORIA

NO VAN A RECIBIR UN PLAN

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó ayer versiones que trascendieron acerca de una iniciativa que estaría contemplando el Gobierno para que los jubilados con moratoria pierdan esa condición y pasen a percibir un plan social.

"Alguna fuente citó que los jubilados con moratoria iban a perder su carácter de jubilado y que iban a pasar a cobrar un plan social: eso es falso. Nadie va a hacer ningún cambio", sostuvo este miércoles Adorni.

No obstante, influyentes funcionarios del entorno del presidente Javier Milei siguieron en las últimas horas deslizando fuera de los micrófonos que la iniciativa permanece en consideración del Ejecutivo. La iniciativa debería pasar por el Congreso, dado que las moratorias anteriores fueron dispuestas por leyes parlamentarias. (NA)