Contrapunto entre el Papa y Milei por el rol del Estado

El Papa Francisco desgranó ayer importantes definiciones filosóficas que contrastan con la concepción ideológica del presidente Javier Milei. En un video que fue enviado a la sede porteña del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), el Sumo Pontífice aseguró que el rol del Estado en la "redistribución y justicia social" resulta en estos tiempos "más importante que nunca".

"Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales y equitativas", consideró. Para Su Santidad, "el Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social".

En el video, el Papa remarcó que "vivimos épocas de tanta injusticia, pocos ricos y cada vez más poderosos, y millones de pobres negados y descartados". "Las normas, queridos jueces, ya han sido dictadas. Rigen. El problema, es su vigencia efectiva, su concreción. Y es ahí donde empieza vuestro papel", dijo.

La máxima autoridad de la Iglesia Católica volvió a hacer una impugnación del libre mercado como valor sagrado de la sociedad. "El dios mercado, la diosa ganancia son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. La historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes oportunidades", advirtió.

En un mensaje que podría extrapolarse a la gestión de Javier Milei en Argentina, aunque también a quienes imparten justicia, Francisco subrayó que "todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen". "No. El ejercicio debe también ser legítimo. ¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Puedo ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro?", indicó.



RESPUESTA DEL GOBIERNO

La respuesta del Gobierno no tardó en llegar y vino en boca del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que el Poder Ejecutivo "respeta y escucha" las definiciones del papa Francisco sobre el rol del Estado en la "redistribución y justicia social", pero subrayó que "no estamos de acuerdo" y que "la gente no quiere eso, lo demostró en las urnas".

"Por supuesto que en algunas frases no estamos de acuerdo y está muy bien que así sea, porque en tal caso el Papa es un líder espiritual y nosotros gobernamos una Argentina con problemas en absolutamente todos lados", agregó en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Para Adorni, "la justicia social, en esta lógica de sacarle a unos compulsivamente para darles a otros a criterio del funcionario de turno, ha logrado que hoy estemos viviendo un 50% de pobres".

"Eso significa muchos millones de argentinos a los que el bendito Estado presente les ha quitado todo y no les ha dado absolutamente nada. El Presidente entiende que pueden ser frases o definiciones muy lindas al oído, pero la gente no quiere eso y lo demostró en las urnas", insistió. (NA)