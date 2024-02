Críticas al Presidente por discriminar a personas con Síndrome de Down

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) calificó de "acto de discriminación" a la burla a los discapacitados en una red social replicada por el presidente Javier Milei con el objetivo de fustigar al gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres.

Los miembros de ASDRA agregaron que "desde la Red T21 hubo un contacto con el Equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, que consideró el episodio como `un error`". También se hicieron contactos con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), pero, por ahora, no hubo respuestas, según informaron.

En su descargo, ASDRA recordó que el mandatario respaldó mensajes en X (ex Twitter) que se burlaban de Torres por supuestamente no abrir su cuenta de correo electrónico. "Uno de los ´me gusta´ que el presidente otorgó fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con síndrome de Down, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo", indicó ASDRA, que ya había demandado a Milei por usar la palabra "mogólico" como insulto.

Desde ASDRA remarcaron que este "exabrupto de Milei preocupa porque antes de que asumiera la Presidencia utilizó el término ´mogólico´ para insultar y descalificar a una persona". En aquel momento, ASDRA repudió la utilización del término como agravio, algo que "entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla".

Por otra parte, dirigentes de todos los partidos políticos de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un rechazo a los posteos en los que el presidente Milei ridiculizó a las personas con síndrome de down.

El diputado Juan Manuel Valdés, que preside la Comisión de Discapacidad en la Legislatura porteña, presentó una iniciativa en representación de Unión por la Patria que condena los dichos de Milei y que cuenta con el apoyo de los bloques PRO, Confianza Pública (CP), la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC). (NA)