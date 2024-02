29 de febrero, ¿por qué existen los años bisiestos?

Los años bisiestos nacieron en la época del Calendario Juliano, elaborado por el astrónomo griego Sosígenes de Alejandría a partir de un encargo de Julio César. Surgieron para corregir la diferencia entre la duración del año real (el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol) y del año del calendario.

Y, este 2024 es un año bisiesto. Y hoy es 29 de febrero, una buena ocasión para repasar la historia.

El año bisiesto o intercalar es el que tiene un día más. Es una anomalía del calendario, que se explica por el hecho de que la Tierra no tarda 365 días en dar la vuelta al Sol. Exactamente, tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Estas cinco horas y pico se redondean a 6, se acumulan y cada cuatro años se suman al calendario, de modo que forman un nuevo día (24 horas).

El origen de este fenómeno se remonta a la Antigua Roma, una sociedad agrícola en la que sus ciudadanos seguían el conocido como calendario de Romulus, de diez meses, en el que los meses más duros de trabajo (enero y febrero) se quedaban fuera. De esta manera registraban estos dos como los momentos en los que podían trabajar y como en el tiempo restante no se podía cosechar, no lo contabilizaban.

Así pues, el año en su totalidad solo tenía 304 días, algo muy extraño en la actualidad. Pero todo no era de color de rosa, ya que este sistema no se adaptaba al ciclo lunar, por lo que el rey Numa Pompilio decidió en el 713 a.C. añadir dos nuevos meses de 28 días cada uno, uno al principio y otro al final del calendario que tenían por aquel entonces. Ianuarius, que derivó en enero, y Februarius, que evolucionó a febrero (mes de la purificación), hicieron que el año pasara a tener 354 días.

Pero algo seguía sin cuadrar. Aunque enero y febrero eran buenas épocas de trabajo, terminaban en número par, mientras que los demás meses tenían 29 y 31 días, y los romanos consideraban que los números pares traían mala suerte. Así que se decidió que enero tuviera 29 días, y tampoco fue una buena solución porque fueron pasando los años y el inicio y final de las estaciones se desestabilizaba.

Hasta que llegó el emperador Julio César, que restó importancia a la terminación par o impar y aseguró que no afectaba a la suerte, por lo que los meses podían durar 30 o 31 días. De esta manera, el calendario estaba formado por 365 días: enero pasó a ser el primer mes del año y el mes de la purificación a tener 28 días.

Los egipcios ya tenían un año bisiesto de cada cuatro. Con la llegada de Julio César a Egipto, los romanos adoptaron la idea del año bisiesto y crearon un nuevo calendario que se llamó calendario juliano. Esta nueva fórmula tampoco era perfecta, y conllevaba que hubiera que quitar un día del calendario cada 128 años.

Además, se cuenta que César adoptó el sistema decretando un "año de confusión" de 445 días (que fue el 46 a.C.) necesario para corregir radicalmente y de una sola vez el desfasaje que se había generado poco a poco y acumulado durante largos años.

Más tarde, fue el papa Gregorio XIII quién en 1582 afinó el calendario juliano con una regla más ajustada: en el actual calendario gregoriano, cada cuatro años tenemos un día más, a excepción de los años múltiplos de 100. Pero, para acabar de cuadrar las cifras, sí que tienen un día más los años múltiplos de 400. Por lo tanto, el año 1900 (múltiplo de 100) no tuvo un día más, pero el año 2000 (múltiplo de 400) y el 2020, sí.

Según esta norma del calendario gregoriano analizamos si el año 2100 será o no bisiesto: por un lado es divisible por 4 (y pensamos automáticamente que ya será bisiesto), pero como también es divisible por 100 pero NO por 400, por la regla gregoriana el año 2100 no será bisiesto. Probablemente será un tema de conversación y análisis destacado dentro de 76 años.

Por otra parte, normalmente se cree que el día añadido al calendario es el 29 de febrero, pero eso no es exactamente cierto. Primero, el día que se añadió fue el 24 de febrero. Por eso el año se llama bisiesto, porque añade el bix sextus dies ante calendas martii (‘repetición del sexto día antes del primero de marzo’). Fue con la reforma gregoriana con la que se cambió el día añadido, que pasó a ser el último día del mes (el 29 de febrero).

A raíz de eso, las personas que celebran su santo entre el 24 y el 29 de febrero tienen un pequeño cambio dependiendo del calendario que se consulte. Hay calendarios según los cuales en los años bisiestos el día añadido es el 24 de febrero y, por lo tanto, ese día no se celebra ningún santo. Es decir, en estos calendarios, quienes en los años 2017, 2018 y 2019 celebraron su santo el día 24, este año lo tienen marcado el día 25. Pero también hay calendarios que el día que añaden es el 29. Entonces, como el resto del año, solo ponen a los santos que murieron este día, como San Hilario o San Román.

Un ejemplo: el Calendari dels Pagesos del 2020 indicaba que el 24 de febrero era san Modesto, san Edilberto y santa Primitiva, mientras que el Calendari de l’Ermità no tenía santos el día 24 y estos tres santos los añadía al día 25. Según este calendario, los santos que habitualmente se celebran del 24 al 28 de febrero ese año caían entre el 25 y el 29 de febrero. Una singularidad que solo sucede cada cuatro años.

Para cerrar, como dice Marina Fernández en un artículo para Meteored, así como el calendario juliano cada 128 años se desfasaba un día completo del año solar y el error comenzaba con los siglos a ser muy notorio; el actual calendario gregoriano se desfasará un día completo dentro de 3300 años. Quedará para las próximas generaciones hacer un nuevo ajuste en sus calendarios.