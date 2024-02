Preso por presuntos abusos sexuales cometidos en perjuicio de su expareja

Un hombre de 35 años, cuyas iniciales son HER, a quien se le atribuyó haber agredido sexualmente a su expareja en una zona suburbana de Rafaela quedó en prisión preventiva sin plazos.

Cabe destacar que además, el imputado es investigado como autor de reiteradas amenazas contra la misma víctima cometidas antes del ataque sexual.

En una audiencia que se desarrolló en los tribunales rafaelinos, la jueza Cristina Fortunato ordenó la medida cautelar por el plazo de ley. La resolución fue tomada a raíz del pedido formulado por la fiscal de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), Gabriela Lema.



ABUSO SEXUAL

El abuso sexual fue cometido alrededor de las 14:30 del viernes 16 de este mes en una zona suburbana.

La fiscal Lema relató que “el hombre investigado citó a su expareja en la esquina de San Lorenzo y Las Heras, con el pretexto de que le devolvería una motocicleta que es de ella y que él tenía en su poder”.

“La víctima fue al lugar, y mediante reiterados engaños, el hombre investigado la fue llevando a un lugar en el que la golpeó, le quitó la ropa por la fuerza y, finalmente, la atacó sexualmente”, subrayó la fiscal.



AMENAZAS

Lema también planteó en la audiencia que “el imputado ya había amenazado en diferentes oportunidades a su expareja con publicar videos íntimos o tomar otro tipo de represalias si no recomponían la relación que habían mantenido”.

En ese sentido, señaló que “el 26 y el 29 de noviembre y el 1º de diciembre del año pasado el hombre investigado fue a las viviendas en las que su expareja trabaja para obligarla a encontrarse con él y le dejaba notas con contenido amenazante por si no hacía lo que le pedía”.

Por último, la funcionaria del MPA concluyó que “todos los hechos endilgados se le atribuyeron al imputado en un claro contexto de violencia de texto”.



PELIGROS

PROCESALES

Lema valoró que “sobre la base de las evidencias que presentamos, la jueza tuvo por acreditados los hechos ilícitos que le atribuimos al imputado”.

“En relación a la situación procesal del hombre investigado, la magistrada coincidió con el planteo que hicimos de que existen riesgos procesales”, destacó la fiscal e hizo hincapié en que “en virtud de la calificación legal que le endilgamos, es poco probable que sea beneficiado con una condena de ejecución condicional”.

Lema dijo que “para disponer la prisión preventiva, la jueza tuvo en cuenta además la condición de vulnerabilidad de la víctima, como así también el hecho de que el hombre investigado tenía una prohibición de acercamiento que no respetó”.



CALIFICACIÓN

PENAL

Al hombre de 35 años se lo investiga como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal y coacciones reiteradas, informó la Fiscalía Regional 5.