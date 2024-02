Goity confirmó que volverá a convocar a paritarias, pero todavía no hay fecha

El ciclo lectivo 2024 se inició este miércoles en todas las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe luego del paro de 48 horas de este lunes y martes últimos dispuesto por Amsafe, aunque gran parte de las escuelas privadas iniciaron las clases el lunes pese a la medida de fuerza a la que se adhirió Sadop. Y si no hay avances en cuanto a la paritaria para este año, los gremios docentes ya habían adelantado la semana pasada, luego de la asamblea provincial, que tienen prevista una medida similar posiblemente para el lunes 4 y martes 5 de marzo (se confirmará en las próximas horas) en caso de que no haya convocatoria para conseguir una nueva oferta salarial.

En este sentido, el ministro de Educación de la provincia, José Goity, señaló ayer que desde su cartera se está evaluando una nueva convocatoria a los docentes a la mesa paritaria "aunque todavía no tiene fecha" y destacó que se buscará "un punto de encuentro" que permita continuar el ciclo lectivo "con regularidad".

Este primer plan de lucha se realizó en medio de un clima de tensión entre los gremios docentes y el gobierno provincial debido al ofrecimiento de un 7% de aumento salarial, lo que fue rechazado de plano por los maestros públicos y privados.

Este miércoles, luego de participar del acto inaugural del ciclo lectivo 2024 en la escuela Sargento Cabral de la capital provincial, Goity enfrentó a los periodistas y comentó sobre un nuevo llamado a paritarias: "Estamos evaluando una nueva reunión. Ustedes tengan en cuenta que hasta ayer hubo una medida de fuerza. Hoy estamos concentrados en que empiecen las clases, que es lo importante, que los chicos tengan todo lo necesario para poder iniciar el ciclo lectivo y, obviamente, estamos evaluando una convocatoria que todavía no tiene fecha".

El titular de la cartera educativa abundó que desde el gobierno provincial se está "trabajando para evitar todos los paros desde la primera semana de enero". En esa línea destacó que "las paritarias están abiertas y obviamente que vamos a convocar a la representación gremial de los docentes para buscar un punto de encuentro que nos permita, ya no iniciar las clases porque lo hicieron hoy, sino hacerlo con regularidad".

Goity destacó en otra parte de su diálogo con los periodistas que "en este momento especial del país y de la provincia necesitamos mucha capacidad de diálogo que nos demandan acuerdos". Seguidamente destacó el ofrecimiento realizado por el gobierno provincial: "La actualización salarial de diciembre a febrero que tuvo la docencia santafesina, de manera merecida, estuvo por encima de la media otorgada en el país. Lo hicimos con un sacrificio muy grande, no solamente por la deuda sino por la caída de los ingresos. Pagamos salarios con ingresos y aún así estamos llevando el nivel de actualización salarial a uno de los mejores de la Argentina".



EL PROBLEMA DEL AUSENTISMO

Ante la pregunta de la prensa, el ministro de Educación se refirió al problema del ausentismo en el sector educativo, que, según detalló, “está muy por encima de la media nacional y de la media de cualquier otra actividad en general”. Al respecto, envió un mensaje de tranquilidad: “No es la forma de resolver un presentismo como hemos conocido en otros momentos de la década del 90, porque efectivamente no dio resultado”. Sin embargo, aseguró que si apuntan a otras herramientas, como aumentar controles, adecuar la normativa que regula el sistema de licencia y generar incentivos para los docentes que “tengan un mayor compromiso”.