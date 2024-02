“Vamos a construir 1.000 aulas en la provincia”

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró ayer el ciclo lectivo provincial 2024 en la Escuela Ingeniero Miguel Lifschitz N° 698 de Las Tunas, departamento Las Colonias. Allí el mandatario anunció que el gobierno lanzará el programa ABRE Escuela: “ABRE significa mucho, porque remite a políticas públicas coordinadas. Es una mirada interministerial a los problemas que hay en la provincia de Santa Fe”, argumentó. Como se recordará, la semana pasada Pullaro relanzó el Plan ABRE, que implica una intervención integral en barrios vulnerables de la provincia y que se había implementado hasta 2019. Lo anticipado por Pullaro este miércoles se vincula a la educación, desde un abordaje amplio.

“Vamos a poner en condiciones la infraestructura escolar, y vamos a multiplicar por 10 los fondos que teníamos para el arreglo de los establecimientos escolares”. El gobernador sostuvo que ya “se ejecutaron más de 800 millones de pesos en este sentido, pero en el año tenemos por objetivo reparar las condiciones edilicias de todas las escuelas para que los jóvenes, la comunidad educativa, los directivos, los asistentes y los docentes tengan buenas condiciones escolares”.

En ese marco, adelantó que “se van a construir 1.000 aulas en la provincia de Santa Fe. Es una importante demanda que tenemos en todos lados y la atenderemos con los recursos que tiene la provincia”. También adelantó la construcción de gabinetes tecnológicos y aulas informáticas en distintos establecimientos, en el marco del programa de Desarrollo de Conectividad de la provincia, que ya cuenta con 20% de ejecución. “Nos proponemos terminarlo para septiembre en toda la provincia, para que podamos conectarnos y también ser mucho más iguales”, auguró.



LA APUESTA POR EL DIÁLOGO

“Este día para nosotros realmente es importante -subrayó Pullaro-. Queríamos que arranquen las clases hace dos días, pero lamentablemente la situación financiera de la República Argentina y la provincia de Santa Fe no nos permitieron hacerlo. Pusimos mucho empeño para que eso suceda”, remarcó el gobernador. Luego indicó que se arrancó “con un diálogo constructivo con los gremios de la educación desde la primera semana de enero para empezar a resolver problemas, no sólo salariales, sino estructurales que hay en las escuelas. Creo que ese diálogo constructivo tuvo frutos porque resolvimos muchísimos problemas”, enfatizó. En cuanto a la elección del nombre del establecimiento educativo donde se realizó la actividad en reconocimiento del exgobernador Lifschitz, Pullaro dijo que fue “una persona incansable, un hombre que trabajó tanto para tener la provincia que nos merecemos. Honrando la memoria de Miguel tenemos que tener la capacidad y la claridad de pelear por sus valores y dejar a la provincia de Santa Fe en lo más alto y sentir con orgullo y en lo más profundo del corazón, que somos la invencible provincia de Santa Fe”.



TRANSFORMAR A LAS SOCIEDADES

A su turno, el ministro de Educación, José Goity, expresó “la educación trasciende ampliamente lo material, la educación se ancla lo simbólico, hay educación cuando dejamos huella y transforman nuestras vidas y transforma las vidas de cada uno de nosotros y a su vez a través de esas transformaciones transforma a las sociedades”, Y destacó que “acá estamos imponiendo un nombre que dice mucho. Esta población y esta escuela tiene que estar orgulloso de llevar el nombre del ingeniero Miguel Lifschitz porque es alguien que ha dejado una huella imborrable en nuestra provincia”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, señaló que “toda la vida de Miguel (Lifschitz, quien era su esposo) estuvo cruzada por la educación partiendo de su mamá y su papá, también docente; una casa absolutamente tapizada de libros: esa fue la infancia de Miguel”. Y recordó que “amaba la educación, no sólo como una decisión de vida individual, sino como un proyecto colectivo, como una política de Estado, como una gestión pública planificada y gestionada con sensibilidad y con eficiencia”.

De la actividad participaron también el presidente comunal, Fernando Merke; el ministro de Ambiente y Cambio climático, Enrique Estévez; el senador por el departamento de Las Colonias, Rubén Pirola; las secretarías de Educación, Carolina Piedrabuena; y de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis; también Yazmín Lifschitz (subsecretaria del Plan ABRE) y Federico Lifschitz (concejal rosarino), hijos de Miguel Lifschitz, y la comunidad educativa del establecimiento, entre otros.