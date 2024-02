Fúnez, tras su partido soñado, en la Crema: “Lo necesitaba mucho”

Nazareno Fúnez tuvo su noche. El partido soñado. Anotó su primer hat-trick y Atlético de Rafaela goleó 4-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza para lograr así su primera alegría ante su gente en la temporada 2024, en la Primera Nacional.

El rendimiento que venía mostrando este nuevo equipo, a pesar de la pobre producción que tuvo en Salta, era bueno, acorde al comienzo de campeonato, en un elenco que aún tiene mucho por conocerse... faltaba meterla. Las oportunidades las venía generando, pero la puntada final le era esquiva. Y para el delantero rosarino, también.

“Lo reflejé en el primer festejo, me saqué un poco la mufa de estos partidos que no pude convertir”, apuntó Fúnez en conferencia de prensa, y recalcó: “Había tenido las chances pero no quisieron entrar, ahora, gracias al equipo, al funcionamiento y a lo que habíamos visto en la semana que salió, pude quedar de cara al gol y por suerte entraron tres”.



-No hubo casi tiempo para trabajarlo pero se entendieron a la perfección con Lucas Albertengo.

-La verdad que me sentí muy cómodo, durante la semana por la lluvia no pudimos entrenar mucho pero con la experiencia y la calidad que tiene, ya ha jugado al lado de otro 9 y le ha ido muy bien, me hizo sentir muy cómodo a mí, la verdad que cuando iba al espacio yo me quedaba y nos entendimos bastante bien. Contento de ese lado. Es la primera vez que hago tres goles en primera, el año pasado estuve cerca, convertí dos y erré otro, en esta entraron.

-En lo personal, la noche soñada. Después de diez partidos volviste a convertir...

-Desde lo personal la noche soñada, lo necesitaba mucho, me venía sintiendo incómodo, lo venía hablando con los chicos, por eso probaba mucho de afuera; ya había entrado en esa sintonía de pegarle desde cualquier lado, pero gracias a dios al principio no quiso entrar, pegó una en el palo pero después se abrió el arco.

-El préstamo de Newell’s es hasta mediados de año. ¿Se pudo avanzar en algo con alguna extensión?

-Desde diciembre que estoy hablando con los directivos y di mi postura que me quiero quedar hasta fin de año, la verdad que me siento muy cómodo, a mí y mi novia nos recibieron muy bien en la ciudad, estoy muy cómodo en el club y mi idea es seguir hasta fin de año.

-Necesitaban como equipo una victoria así.

-Si, el grupo lo necesitaba, la gente también, teníamos esa cuota pendiente en este torneo. La imagen que habíamos dejado el año pasado, de los que estábamos, pero el grupo se está sintiendo muy bien, el último partido de local también se había hecho bien las cosas, no quiso entrar, pero por suerte le pudimos dar una alegría a toda la gente que vino.

-Y te fuiste ovacionado...

-Una alegría enorme, muy contento, no lo esperaba y desde el primer momento me hicieron sentir y me sentí muy cómodo en la ciudad, con la gente, desde ese lado muy contento.