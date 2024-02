En cuatro horas se recibieron más de 3.000 envases vacíos de fitosanitarios

De la mano de la organización CampoLimpio y con el apoyo de la Cooperativa Guillermo Lehmann, en el día de ayer se desarrolló una nueva jornada de recepción de envases vacíos de fitosanitarios.

La iniciativa fue un éxito teniendo en cuenta que se recolectaron unos 3.500 envases. Sin dudas, el mensaje unificado de las instituciones que están detrás de este tipo de jornadas (INTA, AER INTA y ACPUR, entre otros) llegó fuerte al productor de la región. Cabe remarcar que en esta ocasión se recibieron envases "Tipo B", aquellos bidones que, por su naturaleza, no se pueden lavar (aluminizados, etc) o bien aquellos que son plásticos y que el productor no los lavó en el momento de la aplicación.

Mediante estas campañas se busca concentrar todos los bidones en un predio determinado, fomentar a que los productores se acerquen a depositarlos, para que luego CampoLimpio los retire y haga entrega del correspondiente certificado a cada productor. Finalmente, CampoLimpio se ocupa de darles un destino final y seguro, como puede ser el reciclado o la destrucción definitiva, según el caso.

Esta iniciativa arrancó como preocupación de la industria y los productores, hasta que en 2016 se reglamentó la Ley 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, que establece un orden respecto de los residuos de los envases.



"UNA JORNADA CON BUENA RESPUESTA"

En diálogo con LA OPINIÓN, el gerente de la sucursal que la cooperativa tiene en Rafaela, Julio Teglia, se refirió al éxito de la jornada: "fue muy bien recibida por los productores y tratamos de ser claros y didácticos para despejar todo tipo de dudas; por suerte eso quedó demostrado porque tuvimos muchísimos productores que se contactaron con nosotros, teniendo en cuenta que desde la cooperativa coordinamos toda la logística desde la recepción".

A partir de ahora, las instituciones confían en una zona "más limpia" y anticipan que las próximas recolecciones podrían contemplar envases "Tipo A", aquellos que han sido vaciados y en el momento recibieron un triple lavado o bien, 15 segundos de agua a presión limpia que elimina el 99% de los residuos que puedan estar en las paredes de los envases.

Según se conoció, en la provincia de Santa Fe se aprobaron 13 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) de envases vacíos y Rafaela ha sido de uno de los distritos elegidos. De todas maneras, el próximo paso es que pueda trasladarse y ser instalado en la localidad de Pilar para que toda la región centralice allí los envases.



TRABAJO CONSTANTE

El pasado viernes 16 de febrero se realizó en la ciudad de Rafaela una jornada de capacitación en esta temática, que comenzó impactar seriamente en los productores agropecuarios. La organización CampoLimpio, de la mano de la Lehmann y de otras instituciones, viene organizando diferentes encuentros en la zona, con una muy buena concurrencia de productores que pueden quitarse todas las dudas en este tipo de espacios, para poder acercar sus envases a las jornadas que se realizan habitualmente.

"Con este tipo de acciones buscamos sensibilizar y capacitar a todos los eslabones de la cadena de la gestión de envases, para que cada uno conozca cuál es su responsabilidad y que puedan estar alineados para que ese envase vacío pueda terminar en las manos de CampoLimpio, y no en cualquier lado", explicó al respecto el Coordinador de Higiene y Seguridad de la Lehmann, Mauricio Jullier.



CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA

CampoLimpio es una ONG que representa a la industria que está obligada a tener un sistema de gestión para recuperar todos los envases vacíos de fitosanitarios que fueron al mercado para darle un destino seguro para las personas y el medioambiente. Desde hace dos años a esta parte viene trabajando en conjunto con la Lehmann, articulando acciones y capacitaciones para este tipo de actividades.

1) Cada provincia debe designar una Autoridad Competente (AC).

2) Se presenta a la AC de cada provincia el Sistema de Gestión de Envases Vacíos de CampoLimpio.

3) Para diagramar el despliegue del Sistema en cada provincia se toma en consideración la gestión de envases existente, para trazar una estrategia con eficiencia y eficacia de la gestión CampoLimpio.

4) El momento de diagramar el sistema de logística se tiene en cuenta la normativa provincial así como uno de los principios rectores de la ley que es la interjurisdiccionalidad.

5) Se presenta ante la AC una propuesta de logística para reciclado y disposición final y se avanza en acuerdos.

6) Para dar seguimiento al movimiento de los envases, CampoLimpio desarrolló el Sistema de Gestión de CAT.

7) Se llevan a cabo capacitaciones y campañas de concientización en conjunto con las empresas que forman parte de CampoLimpio, los gobiernos y otros actores para que todos en el territorio conozcan su rol en el recupero de los envases.

8) Se trabaja en conjunto con cámaras de distribuidores a nivel nacional y provincial.

9) Se elaboran estrategias de difusión para concientizar a la sociedad sobre el trabajo de CampoLimpio.