Se viene el comienzo del hockey

La Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped dio a conocer el programa de partidos del torneo de la Zona Rafaela A de Damas Mayores, que comenzará el fin de semana en su temporada 2024.

Recordemos que las inferiores jugarán los sábados (salvo algunas excepciones) y las divisiones mayores los domingos.Se jugará un Apertura y Clausura, determinando un campeón en cada etapa, pero a la vez se establecerá una tabla acumulada de ambos campeonatos porque al final los cuatro primeros disputarán los play offs.

El programa de la primera fecha:



DOMINGO 3 DE MARZO

En el sintético de CRAR: a las 13.15 9 de julio de Morteros vs. Sarmiento de Humboldt (Intermedia a las 12) y a las 15.45 CRAR Verde vs. Sp. Roca (Intermedia 14.30).

En Club Charabones de San Francisco: a las 14 Charabones vs. 9 de Julio de Rafaela A (Intermedia 12.45) y a las 16.30 Libertad de San Francisco vs. Sportivo Norte (Intermedia 15.15).